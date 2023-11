Silnice I/14 u Dobrušky je od středeční nehody cisterny stále uzavřená Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Silnice I/14 u Dobrušky na Rychnovsku je od středeční vážné nehody cisterny a tří aut stále uzavřená. Důvodem je pokračující likvidace chemikálie, která do okolí unikla z havarované cisterny, řekla mluvčí policie Eliška Pospíšilová Majerová. Uzavřené místo, které je mezi obcemi Spy a Běstviny, musejí řidiči objet po značené objížďce přes okolní obce. Silnice I/14 spojuje Náchod s Rychnovem nad Kněžnou. Při srážce kamionové cisterny a tří osobních aut utrpěli zranění tři lidé. Cisterna, která se při nehodě převrátila na bok, převážela fenolformaldehydovou pryskyřici. Policie škodu na autech, svodidlech a životním prostředí odhadla na více než 4,2 milionu korun. Likvidaci havárie zajišťuje specializovaná firma Dekonta. "Bagry těží zeminu kontaminovanou fenolformaldehydovou pryskyřicí. Vykácet a spálit se musí i zasažené stromy. Práce potrvají minimálně týden," uvedla na facebooku radnice Dobrušky. Chemikálie se podle Dekonty stáhla do suchého koryta potoka a nerozlila se do velké plochy. "Měli jsme možnost z koryta velkou část znečištěné látky odčerpat zpátky do autocisterny," uvedl Luděk Sisr z Dekonty. Nevyloučil, že by po víkendu mohl být pro dopravu otevřen jeden jízdní pruh. Šedesátiletý řidič cisterny podle policie z dosud nezjištěných příčin přejel po průjezdu pravotočivou zatáčkou do protisměru, kde se postupně střetl se třemi osobními auty. Řidičku z jednoho auta záchranáři převezli do nemocnice vrtulníkem. Okolnosti nehody policie dál vyšetřuje.



