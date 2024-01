Silný vítr na přelomu roku polámal asi pět stovek stromů v Boubínském pralese

Břetislav Machaček 22.1.2024 19:07 Reaguje na Miloš Zahradník

Navíc to vůbec nemá nic společného s pralesem, když má do

něho plotem zvěř zamezený přístup. Má být přeci se vším

všudy a to i s tou zvěří, která bude samozřejmě okusovat

semenáče buku a hlavně jedlí, ale taková je přece příroda!

Je to jako botanická zahrada prostá zvířat a lidské péče.

Prostě paskvil, který nemá podle mne už žádnou přírodní

hodnotu. Pokud si představují ochranáři pralesy bez zvěře,

tak budu raději, když bude příroda bez takových ochranářů!

Co se tam chrání? Pozorují jak dopadne příroda s vybitou

zvěří, aby jim tam rostly nálety cílových dřevin a jiné

dřeviny vymřely. Možná ho někdo podpálí, jako NP ČŠ a budou

mít zase co zkoumat kvanta "vědců" prosazujících v lesích doslova nečinnost, protože to množství souší je jako sud

s prachem v horkém létě i na Šumavě a nejen pouze v NP ČŠ.

