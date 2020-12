Singapur schválil jako první na světě prodej masa z laboratoře

Licence | Některá práva vyhrazena Zdroj | Reuters / youtube.com Poptávka po alternativách klasického masa v poslední době stoupá s tím, jak se spotřebitelé zajímají o jeho dopady na zdraví, životní prostředí i o životní podmínky chovných zvířat.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Singapur patrně jako první země na světě schválil prodej laboratorně vytvořeného kuřecího masa. Kuřecí nugetky, kvůli kterým nemusela na porážku žádná drůbež, může zákazníkům v městském státě nabídnout kalifornská společnost Eat Just. Informovala o tom agentura Reuters.

"Kuřecí kousky" od Eat Just jsou vyrobeny ze zvířecích buněk a Singapurci je zpočátku budou moci ochutnat jen v restauracích. Kdy přesně se k zákazníkům dostanou, není zatím jasné. Podle společnosti se ale jedná o první případ, kdy tuto náhražku masa k prodeji schválily státní úřady.

Alternativa masa by měla stát stejně, jako "prémiové" kuřecí, uvádí šéf Eat Just Josh Tetrick. Pokud bude o něj bude zájem, ceny se podle očekávání do budoucna s větším výrobním objemem sníží, dodává.

Poptávka po alternativách klasického masa v poslední době stoupá s tím, jak se spotřebitelé zajímají o jeho dopady na zdraví, životní prostředí i o životní podmínky chovných zvířat. Rostlinné náhražky, které zpopularizovaly společnosti jako Beyond Meat nebo Impossible Foods se tak stále častěji objevují jak v restauracích, tak v supermarketech. Maso vytvořené v laboratoři, kterému se říká i čisté maso nebo maso bez porážky, je však i kvůli vysokým nákladům teprve na vzestupu.

O laboratorně vytvořené rybí, hovězí nebo kuřecí maso se celosvětově snaží několik desítek firem, které doufají, že si najdou místo na do budoucna hodnotném trhu. Segment masových alternativ by podle britské finanční a bankovní společnosti Barclays mohl do roku 2029 dosahovat hodnoty 140 miliard dolarů (3 biliony korun).

reklama