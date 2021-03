Šíření jmelí je obtížné zastavit. Bohumín chystá jeho plošnou likvidaci

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Hans / Hans / Pixabay V Moravskoslezském kraji je výskyt jmelí velmi vysoký. Tuto parazitickou rostlinu rozšiřují zejména ptáci. Ilustrační snímek

Bohumín na Karvinsku chystá plošnou likvidaci jmelí. Investovat do ní bude zhruba 1,5 milionu korun. Z průzkumu vyplývá, že se ve městě počet stromů napadených jmelím blíží až ke zhruba 250, řekla ČTK mluvčí radnice Jana Končítková.

"Zahájili jsme mapování dřevin na území Bohumína a prvotní šetření ukázalo, že minimálně 140 stromů je napadeno jmelím. Tento seznam se bohužel stále rozšiřuje, reálně se můžeme dostat k číslu kolem 250," uvedl Rostislav Palán z odboru životního prostřední a služeb. Jmelím jsou zasaženy především lípy, javory, topoly a vrby. Mezi nejpostiženější místa patří park Petra Bezruče nebo okolí potoka Bajcůvka, ale jmelí se vyskytuje napříč městem. "Napadá zejména osamocené stromy, zaznamenali jsme však i případy zamoření celých stromořadí," doplnil Palán.

Město tak kvůli přemnoženému jmelí vytvořilo projekt na jeho plošnou likvidaci, který má pomoci se systematickým odstraněním tohoto cizopasníka. Na projekt by mohlo získat evropské peníze. Dotační titul by měl být vypsán na jaře letošního roku.

"Až donedávna jsme zásahy prováděli v rámci běžné údržby, která je poměrně nákladnou záležitostí," doplnil Palán. Dotační peníze by ale město mohlo využít nejen na samotné odstraňování jmelí, ale i další doprovodné zásahy v podobě zdravotních a bezpečnostních ořezů stromů. "Město tak bude moci ošetřit co největší počet perspektivních, ale napadených dřevin, aniž by je muselo kácet. Rozpočet projektu by mohl dosáhnout až 1,5 milionu korun," uvedla mluvčí.

Právě v Moravskoslezském kraji je výskyt jmelí velmi vysoký a řada měst do jeho likvidace ročně investuje desetitisíce korun. Šíření této parazitické rostliny, kterou rozšiřují zejména ptáci, se přesto nedaří zastavit. Už před několika lety byla situace v kraji označována podobně jako v případě kůrovce za kalamitní.

Například ostravský městský obvod Poruba už třetím rokem využívá při odstraňování jmelí postřik. "Ten je mnohem účinnější než mechanické odstraňování této rostliny, které navíc stromy poškozuje a oslabuje," řekl mluvčí radnice Martin Otipka. S letošními postřiky chce obvod za dobrého počasí začít už v příštím týdnu.

