Skládka německého odpadu v Jiříkově na Bruntálsku obsahuje i zbytky autobaterií

Nelegální skládka německého odpadu, která loni v prosinci vznikla v Jiříkově na Bruntálsku, obsahuje i zbytky autobaterií z elektrických automobilů. Potvrdily to rozbory odebraných vzorků, které zpracovala německá společnost Nickelhütte Aue. ČTK to řekla starostka jesenické obce Barbora Šišková (Jiná volba). Podle ní je takový odpad nebezpečný, může začít hořet. Odpad pochází z Bavorska a jeho odvoz řeší ministerstvo životního prostředí."Máme k dispozici výsledky rozborů odebraných vzorků. Podle nich skládka obsahuje i zbytky autobaterií z elektromobilů. O kterou automobilku se jedná, se zatím nepodařilo zjistit. Jde ale o nebezpečný odpad. Vykazuje exotermické reakce. Obáváme se, že může začít hořet," řekla starostka. To, že odpad pochází z automobilky, podle ní potvrzuje fakt, že se na skládce našly fragmenty elektrických vozů značek BMW a Audi.

Odpad se do Jiříkova dostal ve dvou vlnách. První kamiony přijely v první polovině prosince. Náklad se podařilo vyložit. O jeho odvezení zpět do Německa nyní usiluje ministerstvo životního prostředí. "Jednání jsou intenzivní. Minulý týden jsme pro německou stranu doplňovali vyžádané informace," uvedla mluvčí České inspekce životního prostředí (ČIŽP) Miriam Loužecká. O měsíc později do Jiříkova přijelo dalších pět kamionů, které se ale podařilo zablokovat, a náklad zůstal naložený. Tyto kamiony už opustily Česko. Odpad je zpátky v Německu.

Inspektoři ČIŽP už ukončili první část šetření. Potvrdilo se, že odpad pochází z Bavorska. "V lednu jsme vydali protokol o provedené kontrole. Kontrolovanou společností byla firma Piroplastik. Ta měla nyní 15 dnů na podání námitek," řekla Loužecká. Dodala, že firma žádné námitky nepodala.

Případem se zároveň zabývá policie. "Nyní provádíme výslechy zainteresovaných osob. Ty se nacházejí na různých místech České republiky. Také čekáme na vyžádané dokumenty," uvedla mluvčí moravskoslezské policie Pavla Jiroušková. Na závěry policie čeká i ČIŽP. Pokud kriminalisté nevznesou obvinění, zahájí správní řízení, které může skončit uložením pokuty.

Odpad do Česka podle průvodních dokladů poslala německá společnost Roth International, od které ho převzala ostravská firma Piroplastik. Areál v Jiříkově, kde je odpad bez povolení uložen, vlastní společnost Calves Group. O činnost Roth International se zajímá i německá policie. Za obě české společnosti vystupuje Stanislav Kraus. Ten dříve ČTK řekl, že skládku v Jiříkově co nejrychleji zlikvidují. Tvrdí, že i české společnosti se staly obětí podvodu. Později se ale už k případu nechtěl vyjadřovat.

Roth International se podle iDNES věnuje recyklaci vyřazených letadel, sdělila serveru telefonní operátorka firmy. Její nadřízený pochybení odmítl. "Tato nařčení nejsou pravdivá. V našem týmu děláme všechno legální cestou. V České republice letadla nerecyklujeme, ale pouze demontujeme," uvedl.

