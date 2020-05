Skleník Fata Morgana v Praze se v úterý otevře veřejnosti

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Jan Šatoplet / Jan Šatoplet / Ekolist.cz V úterý 26. května se otevře skleník Fata Morgana. / Ilustrační foto

Skleník Fata Morgana v botanické zahradě v Praze se otevře pro návštěvníky v úterý 26. května. Veřejnost se v něm může těšit na nové druhy orchidejí. Od června se tam opět začnou konat akce. Minulý týden to uvedla mluvčí trojské botanické zahrady Klára Hrdá. Zahrada byla kvůli vládním opatřením, které měly zamezit šíření nákazy novým koronavirem, uzavřena od 13. března. Venkovní expozice se opět otevřely pondělí 20. dubna.

"Čas, kdy byl skleník nuceně uzavřený pro veřejnost, jsme využili k tomu, abychom provedli několik významných zásahů do výsadeb. Návštěvníci se tak mohou těšit, že se během procházky skleníkem setkají s nově vysazenými vzácnými druhy rostlin, které dosud ještě nebyly prezentovány," uvedl ředitel botanické zahrady Bohumil Černý.

V prostřední části skleníku nedaleko vyhlídkové terasy zahradníci podle Hrdé nově rozmístili 15 druhů orchidejí, mezi nimiž jsou i odrůdy Renanthera vietnamica a Renanthera citrina, tři druhy plavuní, šest druhů zázvorovitých rostlin či deset odrůd kapradin. V sukulentní části mohou návštěvníci obdivovat kvetoucí keře rodu Uncarina a liánovité Gloriosy se žlutými květy, skalku nově zdobí byliny Scutellaria costaricana, které kvetou červenooranžovými květy, či různé odrůdy begonií.

Botanická zahrada ohlásila i termíny plánovaných akcí pro veřejnost. Zájemci mohou v následujících letních měsících navštívit fotovýstavu s názvem Květena Kypru, představení významných druhů tamní sbírky jehličnanů či se zúčastnit pikniku a degustace vína ve vinici svaté Kláry.

Expozice trojské botanické zahrady jsou pro veřejnost podle informací na webu otevřené denně od 09:00 do 19:00 s výjimkou skleníku Fata Morgana, který bude vždy v pondělí uzavřený. Vstupné do venkovních expozic pro dospělého činí 100 korun, pokud má návštěvník zahrady zájem zhlédnout i výstavu ve skleníku, zaplatí 150 korun. V areálu lze navštívit mimo jiné Pivoňkovou louku, Ornamentální zahradu, Japonskou zahradu, expozici Středomoří či vinici svaté Kláry.

Botanická zahrada byla založena v roce 1969. Přes 20 let ji veřejnost mohla ale navštívit jen ve dnech otevřených dveří, celoročně přístupná je od srpna 1992. Zřizovatelem zahrady je hlavní město. Venkovní expozice se rozkládají na ploše téměř 25 hektarů. V areálu mohou návštěvníci vidět 15.000 druhů stromů a květin. Ročně zahradu navštíví kolem 370.000 lidí. Do deseti až 15 let chce její vedení zvýšit návštěvnost na téměř dvojnásobek, řekl už dříve vedoucí stavebního oddělení zahrady Václav Jůzko.

