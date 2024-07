Sklizeň obilnin začala o týden dřív než loni, zpomaluje ji místy silný déšť Foto | meriç tuna / meriç tuna / unsplash.com Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Letošní sklizeň obilnin začala v 25. týdnu, o týden dříve než loni, sklizeno je 3,42 procenta ploch obilnin, což je zhruba 41 400 hektarů. Řepky je sklizeno 4,22 procenta, což odpovídá 14 500 hektarů. Vyplývá to z prvního šetření Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) k 7. červenci, sdělila Armine Artouni z tiskového odboru ministerstva zemědělství (MZe).Žně podle ministerstva zpomalují srážky, místy až velmi silné, které postupují napříč celým Českem. Zemědělci podle statistiků letos sklízejí obilniny z nejmenší pěstební plochy od počátku sledování před více než 100 lety. Celková produkce sklizených obilovin dosahuje 246 800 tun při průměrném hektarovém výnosu 5,96 t/ha. V porovnání s postupem sklizně loňského roku, je letošní sklizená plocha o 10 000 hektarů větší, oproti roku 2022 jsou letošní žně ale pomalejší. První se začal sklízet v týdnu od 17. června ječmen ozimý. Tradičně vjely první kombajny do porostů na jižní Moravě, v okolí Pohořelic. V následujícím týdnu, posledním červnovém a prvním červencovém, se sklizeň pozvolna rozjela i v dalších krajích, kromě kraje Karlovarského. Zemědělci začali postupně sklízet i rané ozimé pšenice, první sladovnické ječmeny, ale i žito a řepku olejku. Mluvčí Agrární komory ČR Barbora Pánková uvedla, že pěstitelé původně očekávali dřívější začátek žní o dva až tři týdny, chladnější počasí ale sklizeň oddálilo. Začátek žní i jejich průběh tak podle Pánkové odpovídá normálu, další vývoj sklizně bude záležet na počasí, doplnila. Za standardní tempo sklizně označil také agroanalytik Petr Havel. Nejdále je sklizeň obilnin ve Zlínském kraji, kde je sklizeno 12,48 procenta ploch, následuje Jihomoravský kraj se 7,15 procenta ploch a Jihočeský kraj s 4,38 procenta. Předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha uvedl, že v těchto krajích začala sklizeň i v minulých letech, postupně se budou podle něj sekat obiloviny i v dalších místech. Tempo sklizně ale výrazně ovlivní přívalové srážky, které mohou mít dopad i na kvalitu, dodal Pýcha. Řepka olejka se sklízí v polovině krajů, nejdále je se sklizní řepky okres Hodonín, kde je sklizených 84 procent ploch. Produkce řepky při průměrném výnosu 2,6 t/ha dosahuje zatím 37 700 tun. "Oproti předešlým letům nelze k letošnímu roku říct, že by porosty obilnin a řepky trpěly suchem. Naopak, především na Moravě, byl za měsíce květen a červen naměřen nadnormální úhrn srážek, což mimo jiné zapříčinilo z větší části poléhání porostů, s kterým je však v přímé souvislosti spjata kvalita sklizeného zrna," uvedlo MZe. První analýzy kvalitativních ukazatelů jakosti obilovin budou podle resortu známy ve druhé polovině července. Letošní rok je podle ministerstva, co se týká počasí, atypický. Vegetační vývoj rostlin urychlil velmi brzký nástup jara, poté však mrzlo a nadprůměrně pršelo. "Dubnové mrazy zasáhly obilniny ve fázi sloupkování a řepku v době květu a do značné míry poškodily jejich porosty, lokálně obilniny, více však řepku olejku," podotklo ministerstvo. Havel doplnil, že sklizeň částečně ovlivnily také bouřky, které Česko zasáhly minulý týden, důležitější ale podle něj je, aby nepršelo dlouhodobě. "Takzvané mokré žně znamenají vyšší náklady na sušení úrody a vyšší riziko rozvoje plísní," řekl ČTK Havel. Zemědělci odhadují letošní úrodu pod úrovní předchozích pěti let, ve kterých se sklízelo přes sedm milionů tun základních obilovin, vyplývá z prvního odhadu Českého statistického úřadu (ČSÚ). Sklizeň základních obilovin letos ve srovnání s loňskou úrodou klesne o 8,8 procenta na 6,822 milionu tun, uvedli statistici minulý týden. "Vedle nižšího hektarového výnosu je důvodem nejmenší pěstební plocha od počátku sledování před více než 100 lety," sdělila minulý čtvrtek vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ Renata Vodičková. Řepky se sklidí 1,045 milionu tun, což je o pětinu méně než minulý rok. Důvodem je podle statistiků také nižší očekávaný hektarový výnos, ale i výrazné zmenšení osevní plochy. Statistici údaje o sklizni během léta ještě několikrát zpřesní. reklama tisknout poslat BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

Dále čtěte | Šlechtitelé rajčat se každoročně snaží registrovat desítky nových odrůd Ministerstvo vyčlení půl miliardy korun na zakládání mokřadů, remízků a stromořadí Vinaři mají problém se sháněním sezonních pracovníků, chybí traktoristé

Online diskuse Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse . V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení Uživatelský e-mail Heslo Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.