Škoda začne v létě vyrábět svůj největší vůz, sedmimístný elektromobil Peaq
Podle předsedy představenstva Klause Zellmera hraje Peaq zásadní roli při rozšiřování nabídky plně elektrických vozů. "Je součástí rostoucího portfolia, které zákazníkům poskytuje skutečnou možnost volby napříč různými typy pohonu a umožňuje jim vybrat si řešení, které nejlépe odpovídá jejich potřebám – dnes i do budoucna. Právě tak udržujeme značku Škoda relevantní pro ještě širší okruh zákazníků," uvedl Zellmer.
"Naši dealeři model Peaq netrpělivě očekávají, protože završí naši nabídku plně elektrických vozů v nejvyšším segmentu a pomůže oslovit nové skupiny zákazníků. Celkově model Peaq otevírá novou kapitolu příběhu značky Škoda a posouvá ji na další úroveň," dodal člen představenstva pro prodej a marketing Martin Jahn.
Vůz dává zákazníkům na výběr ze dvou kapacit trakční baterie. Větší baterie o kapacitě 91 kWh je vůbec největší baterií ve vozech Škoda a umožňuje modelu dojezd přes 630 km, což je nejvíce ze všech elektromobilů značky. Menší baterie má kapacitu 63 kWh. Peaq bude dostupný ve třech výkonových provedeních, které nabízejí pohon zadních i všech kol a výkon od 150 kW do 220 kW. Maximální rychlost je 160 až 180 km/h. K dispozici jsou pokročilé prvky jako režim řízení jedním pedálem nebo obousměrné nabíjení.
Digitálním centrem modelu Peaq je multimediální systém s displejem 13,6", postavený na platformě Android, který je poprvé u vozů Škoda umístěn vertikálně. Další novinkou je na přání dostupný audio systém vyvinutý ve spolupráci se společností Sonos.
Peaq je rovněž prvním modelem Škoda vybaveným výsuvnými klikami dveří. Když je vůz zamčený nebo v pohybu, jsou kliky zcela zapuštěné a splývají s okolní karoserií, čímž zlepšují obtékání vzduchu kolem vozu. Jakmile se uživatel s klíčem přiblíží k vozu, kliky se elektricky vysunou. Je možné je aktivovat i mechanicky, stačí stisknout označenou přední část. Další novinkou v portfoliu značky je panoramatická střecha s dynamickým řízením zastínění.
Čelní sklo disponuje stěrači s integrovanými ostřikovači. Díky zkrácení vzdálenosti mezi ostřikovači a čelním sklem dochází přibližně k 50 procentnímu snížení spotřeby ostřikovací kapaliny a zároveň k účinnějšímu oplachu skla. Před spolujezdcem jsou na boční části čelního skla vyobrazeni tři cyklisté. Odkazují na prvopočátky společnosti Škoda Auto a na její první produkt, kterým bylo jízdní kolo Slavia.
Škoda v současnosti s novinkou Peaq disponuje čtyřmi elektrickými modely. Před měsícem představila městský crossover Epiq a dále má v nabídce SUV Elroq a Enyaq. Elroq se stal druhým nejprodávanějším elektromobilem v Evropě. Podíl elektromobilů na prodeji vozů Škody by podle něj měl být do dvou let dvouciferný.
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