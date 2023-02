Škola v Hněvkovicích otevře obor se zaměřením na svařování v jaderné energetice

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Blanka Štiková / Ekolist.cz

Střední odborná škola v Hněvkovicích na Českobudějovicku otevře od září obor se zaměřením na svařování v jaderné energetice. Jde o první obor tohoto druhu v České republice. Absolventi pak mohou nastoupit jako svářeči do jaderných elektráren, informoval v tiskové zprávě mluvčí jaderné elektrárny Temelín Marek Sviták.

"Výuka svařování má na naší škole téměř sedmdesátiletou tradici a naši absolventi nachází velmi dobrá uplatnění. Navíc patříme k nejbližším školám v okolí elektrárny (Temelín) a víme, že ze strany ČEZ je o tyto profese poptávka. Jsme rádi, že jsme se mohli domluvit na spolupráci," uvedl ředitel hněvkovické školy Josef Liška.

Absolventi by měli najít uplatnění nejen v ČEZ, ale i u dodavatelů, kteří pro Temelín a Dukovany svářečské práce zajišťují. Dosud navíc Temelín a Dukovany využívají na svářečské práce hlavně dodavatelské firmy. Proto by elektrárny uvítaly vlastní odborníky. "V jaderné energetice je bezpečnost a s ní související kvalita naprostou prioritou. Proto jen to nejlepší je pro nás dost dobré a jsme rádi, že se můžeme zapojit do přípravy potenciálních zaměstnanců i dodavatelů. A těm úspěšným nabízíme zajímavé uplatnění," uvedl člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika Bohdan Zronek.

Žáci nového oboru proto budou absolvovat přípravu i v temelínském Tréninkovém a realizačním centru. Vedení školy by nový obor chtělo otevřít už od nového školního roku. "Musí tomu předcházet povolení od Jihočeského kraje, nicméně z hlediska učeben teorie máme kapacitu dostatečnou. Budou nás čekat úpravy v dílnách a ve spolupráci s ČEZ budeme řešit například i personální pokrytí výuky," řekl zástupce ředitele hněvkovické školy Miroslav Jiříček.

