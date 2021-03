Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Wendy Cutler / Flickr "Jsem přesvědčen o tom, že projekt, který začne kácením vzrostlého stromu, je špatným projektem," řekl Čižinský. Ilustrační foto

Asi 50 lidí dnes v Praze na Smetanově nábřeží demonstrovalo proti plánu radnice Prahy 1 pokácet vzrostlý javor stříbrný. Má ustoupit plánu vydláždit nyní zatravněné prostranství u tramvajové zastávky Karlovy lázně a vybudovat průchod pod silnicí k řece. Prostor dnes začali pracovníci stavební firmy oplocovat. Je možné, že se protestující pokusí poražení letitého stromu zabránit. K otázce se dnes mimořádně sešla rada hlavního města. Kácení Praha 1 prozatím odložila, o řešení se bude dále jednat.

Praha 1 plánuje trojúhelníkové zatravněné prostranství vydláždit, kromě javoru má být pokácen i jeden další strom. Dále by mělo být zpřístupněno tzv. čapadlo, tedy průchod nábřežní zdí k Vltavě. Na řece za průchodem má vzniknout vyhlídkové molo, v budoucnu pak i lávky, které umožní jít "po řece" podél nábřeží.

Lidé se dnes u stromu začali scházet už před 08:00, podle organizátora a opozičního zastupitele Prahy 1 Petra Kučery (Zelení) proto, že není jasné, kdy se má strom pokácet. Podle posledních informací však již začaly práce na přípravě budoucího staveniště. Kučera uvedl, že petici proti kácení k dnešku podpořilo asi 1300 lidí a zřejmě se také podaří sehnat dost podpisů zastupitelů ke svolání mimořádného jednání zastupitelstva Prahy 1.

Poslanec, starosta Prahy 7 a předseda klubu Prahy Sobě v pražském zastupitelstvu Jan Čižinský na shromáždění vyzval starostu Prahy 1 Petra Hejmu (STAN), aby s kácením počkal, než se k projektu vyjádří vedení Prahy. Hlavní město podle něj vlastní čapadlo, a radnice tak potřebuje součinnost magistrátu. "Jsem přesvědčen o tom, že projekt, který začne kácením vzrostlého stromu, je špatným projektem," řekl Čižinský. Dodal, že navrhne projednání otázky na pondělním zasedání rady hlavního města.

Rada se k tomu nicméně podle informací ČTK sešla již dnes, na jednání se vyjádřil starosta Prahy 1 Hejma v tom smyslu, že se kácení pozastaví do 26. března a bude se dále jednat o možnosti alternativního řešení. Platnost povolení ke kácení je do 30. března. "Vnímám vzrušenou debatu, která se v posledních dnech rozběhla na sociálních sítích v souvislosti se zahájením revitalizace a zpřístupnění čapadla u Novotného lávky. Proto jsem rozhodl nyní odložit kácení stromu na Smetanově nábřeží, aby mohl být prostor pro jednání se zástupci hlavního města i s občany," uvedl Hejma.

Jeden z organizátorů protestu Vít Masare (Zelení) uvedl, že lidé mají kontrolovat sociální sítě a další komunikační kanály, aby se dozvěděli o aktuální situaci. Strom podle něj budou monitorovat lidé, kteří na něj mají výhled ze svých oken, takže se o případném zahájení kácení odpůrci hned dozvědí. Je možné, že se budou na místě snažit poražení stromu zabránit.

Starosta Prahy 1 Petr Hejma (STAN) dříve uvedl, že strom je poškozený a že radnice ho nahradí novým. Mluvčí Prahy 1 Petr Bidlo dnes neřekl, kdy by se mělo s kácením javoru začít. "Lidé se mohou těšit na novou a podstatně krásnější podobu tohoto místa, včetně nového vzrostlého stromu a historického čapadla. Vše by mělo být hotovo do konce tohoto roku," napsal pouze ČTK.

