Skupina států kolem Severního moře se dohodla na podpoře větrné energetiky
26.1.2026 18:46 | HAMBURK (ČTK)
Větrná farma na moři
Zástupci podnikatelů ve větrné energetice se na summitu zavázali, že do roku 2030 investují v Evropě 9,5 miliardy eur (230 miliard Kč) do nových výrobních kapacit, uvedla agentura DPA. Vzniknout by tak mělo dodatečných 91 000 pracovních míst. Podle sdružení výrobců větrné energie WindEurope vyrábějí větrné elektrárny na souši i na moře v Evropské unii v současnosti zhruba 19 procent spotřebované elektřiny.
Summit států hraničících se Severním mořem, který se dnes koná v Hamburku, je třetí podobnou vrcholnou schůzkou. Minulé ročníky se konaly v Belgii a Dánsku. Kromě ministrů energetiky do severoněmeckého hanzovního města přijeli na pozvání kancléře Merze také předsedové vlád Belgie, Dánska, Lucemburska, Nizozemska a Norska.
Online diskuse
Všechny komentáře (1)
PH
Pavel Hanzl26.1.2026 19:41
"Podporou čisté elektřiny z větrných elektráren podle ní Evropa posiluje svůj průmysl a zvyšuje evropskou strategickou suverenitu."Odpovědět
Jak je možné, že to naši ropáčci nejsou schopni pochopit? To bude asi ta pandemie ruského blbství, odhaduji.
