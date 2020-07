Skvrnu na přítoku přehrady v Jablonci tvoří měňavky či sinice

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Facebook Jablonec nad Nisou Skvrna na hladině Mšenského potoka, přitékajícího do přehrady Mšeno.

Zelenomodrá skvrna na přítoku přehrady Mšeno v Jablonci nad Nisou není umělého původu. Podle výsledků testů z laboratoře ji tvoří měňavky, bičíkovci a sinice. V tiskové zprávě o tom dnes informovala mluvčí jablonecké radnice Jana Fričová.

Skvrna se objevila minulý týden na přítoku do třetí části přehrady, v šíření z Mšenského potoka ji preventivně brání norné stěny. "Podle zprávy ALS laboratoře Liberec jde o bičíkovce, měňavky a sinice. Norné stěny, které do přehrady instaloval Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, zůstanou na svém místě do konce týdne," uvedl vedoucí oddělení krizového řízení jabloneckého magistrátu Vratislav Pavlín. Norné stěny jsou instalované dvě. Jedna je 100 metrů za mostem přes Mšenský potok pod zahradní kolonií, druhá je mezi druhou a třetí přehradou.

Jablonecká přehrada patří k nejoblíbenějším místům ke koupání v Libereckém kraji. V parných dnech k ní míří denně až 5000 lidí z Jablonce i okolí, oblíbená je také u obyvatel Liberce. Hygienici kvalitu vody zatím hodnotí nejvyšším, tedy nejlepším stupněm jedna na pětibodové stupnici. Loni v létě kvůli přemnoženým sinicím měla kvalita vody v přehradě kolísavou hodnotu, pohybovala se mezi prvním a třetím stupněm, který už značí nevhodnost koupání pro vnímavé jedince. Mezi ně patří děti, alergici či těhotné ženy.

