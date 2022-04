Slonice se z ústecké zoo přestěhuje do chovatelského zařízení ve Francie

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | elPadawan / Flickr Sloninec v ústecké zoo už pro největší suchozemské savce sloužit nebude, v budoucnu by po přestavbě mohl patřit orangutanům bornejským a dalším ohroženým druhům asijské fauny.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Slonice Delhi se z ústecké zoologické zahrady přestěhuje do chovatelského zařízení v jihozápadní Francii. Delhi je po úmrtí slonice Kaly v roce 2018 ve zhruba půlhektarovém výběhu sama, což není z pohledu chovatelů správné. Slon je totiž stádové zvíře. Vhodný není ani sloninec, ve kterém Delhi žije.

Delhi vymění po stěhování pravidelné procházky po zoologické zahradě za rozlehlé pastviny zařízení Elephant Haven - European Elephant Sanctuary (EHEES) o rozloze 28 hektarů, což je srovnatelné s celkovou rozlohou ústecké zoologické zahrady. Středisko ve Francii se navíc specializuje na chov sloních samic, které nemohou být z různých důvodů zařazeny do reprodukce a chovu v evropském ex-situ programu.

Zoologickou zahradu už navštívili dva pracovníci z EHEES. Slonice by se měla přestěhovat ještě letos. "Kolegové u nás strávili dva dny, během kterých proběhla klíčová jednání s vedením zoo o možnosti umístění Delhi do EHEES. Zároveň se snažili blíže poznat charakterové vlastnosti naší slonice," uvedla hlavní zooložka Petra Padalíková. Delhi by v novém domově mohla opět mít parťačku, zřejmě se jí stane 54letá slonice Gandhi.

Sloninec v ústecké zoo už pro největší suchozemské savce sloužit nebude, v budoucnu by po přestavbě mohl patřit orangutanům bornejským a dalším ohroženým druhům asijské fauny. "Jsem přesvědčena o tom, že se nám podaří vybudovat nadčasovou a chovatelsky funkční expozici, která bude chloubou Zoo Ústí nad Labem a příkladem pro další chovatelská zařízení," uvedla ředitelka zoo Ilona Pšenková. V zoologické zahradě je zatím stále orangutaní samice Ňuninka, kterou však v blízké době čeká převoz do zoo v Norsku. Samice Cantik byla přesunuta před nedávnem do Německa. Ani orangutanům jejich současná ubikace neposkytovala kvalitní podmínky pro život. Jejich chovu se zoo nevzdává a s návratem oblíbeného druhu do Ústí nad Labem počítá.

Také sloni patří mezi návštěvnicky nejatraktivnější druhy zvířat. Jejich návrat do Zoo Ústí nad Labem je však v blízké či vzdálenější budoucnosti vázán na rozšíření areálu na rozlehlé louky Mariánského vrchu a vybudování pavilonu, který bude vyhovovat jejich nárokům. Projekt 'Sloních plání' bude zahrnut do aktualizovaného generelu zoo, na kterém pracuje ředitelka se svým týmem.

Na nevhodné podmínky expozic slonů i orangutanů upozornila Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA), která na dva roky pozastavila ústecké zoo plné členství. Ještě letos na jaře by se měla uskutečnit kontrola, která rozhodne, zda bude zoologické zahradě členství obnoveno.

reklama