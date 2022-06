Slovensko očekává nedostatek ropných produktů v regionu, nikoliv u sebe

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Zavedení embarga na dovoz většiny ruské ropy do Evropské unie a souvisejícího zákazu obchodování s ropnými produkty může podle státního tajemníka slovenského ministerstva hospodářství Karola Galeka vyústit v nedostatek některých ropných výrobků, nikoliv ovšem na Slovensku. Galek také řekl, že bratislavská rafinerie Slovnaft, která značnou část své produkce vyváží, o některé trhy patrně přijde. Česká republika má do 5. prosince příštího roku výjimku na nákup produktů z ruské ropy dovezené do EU ropovodem Družba. Také Slovnaft upozorňuje na hrozící nedostatek pohonných hmot ve střední Evropě.

"Lze očekávat krátkodobý výpadek u některých produktů, ale nepochybně ne na Slovensku. Slovnaft vyváží do České republiky, Maďarska, Rakouska a Polska, tato množství nejsou zanedbatelná. Nebudou chybět u nás, pokud bude pokračovat výroba, ale mohou chybět v zahraničí, protože výjimka se vztahuje pouze na Českou republiku," řekl Galek v diskusní relaci veřejnoprávního Rozhlasu a televize Slovenska.

Galek vyjádřil pochopení pro zavedení zmíněných sankcí za invazi ruských vojsk na Ukrajinu. "Jsme ve válce. Řešíme situaci, že potrestáme agresora, Rusko," řekl.

Mluvčí Slovnaftu Anton Molnár v diskusi zopakoval, že ve střední Evropě může nastat nedostatek ropných produktů a že paliva chybějí Česku, Polsku i Rakousku. "Jakkoliv snížíme zpracování (ropy) na úroveň, kterou potřebuje Slovensko, vždy bude nějaký produkt chybět, nebo nějaký produkt budete mít navíc, který nedokážete exportovat. Tím pádem se dostáváte do technologického problému, jak udržet bezpečný provoz rafinerie,“ řekl Molnár.

Galek ovšem uvedl, že zmíněný zákaz exportu ropných produktů z ropy dovezené Družbou se bude vztahovat pouze na naftu, benzin, letecký benzin, stejně jako na těžké a lehké topné oleje, ale nikoliv na další výrobky z ropy.

EU se dohodla na tom, že od 5. prosince přestane dovážet surovou ruskou ropu a o dva měsíce později i ropné produkty. Časově nespecifikovanou výjimku má ropovod Družba, který využívá i Slovensko. Německo a Polsko, které dovážejí ropu severní větví Družby, se však zavázaly do konce roku tento import ukončit. Sedmadvacítka by se tak měla celkem zbavit více než 90 procent ruské ropy.

Zákaz vývozu produktů z ropy dovezené Družbou, který s výjimkou Česka vstoupí v platnost po uplynutí osmi měsíců, má zajistit, aby země pokračující v importu nezískaly konkurenční cenovou výhodu. Slovensko původně žádalo tříleté přechodné období.

