Slovensko potvrdilo myxomatózu u zajíců, podle ministra byla zavlečena z Česka
Virus myxomatózy se podle komory původně vyskytl v Portugalsku a jeho šíření se letos zintenzivnilo v Německu, Rakousku a v Česku. Komora dodala, že se nenaplnila očekávání, že onemocnění, které se rozšiřuje prostřednictvím hmyzu, poleví s podzimním ochlazením.
Podle dřívějších informací českých veterinářů se myxomatóza rozšířila prakticky po celé jižní Moravě. Do Česka se onemocnění dostalo z Rakouska.
Slovenská myslivecká komora s ohledem na nemožnost vakcinace ve volné přírodě doporučila v souvislosti s myxomatózou mimo jiné odstraňovat a zneškodňovat uhynulá zvířata, dodržovat osobní hygienu a v případě potřeby přistoupit ve spolupráci s veterináři k mimořádnému lovu.
Slovenští veterináři potvrdili podle médii dva nové případy ptačí chřipky. Virus H5N1 zjistili na malé farmě drůbeže u Tvrdošína na severu Slovenska, jakož i v malochovu u jihoslovenské Galanty a nedaleko lokality, kde byla ptačí chřipka zjištěna už v první polovině letošního října. Při prokázání ptačí chřipky slovenské úřady nařizují likvidaci postižených chovů a v jejich vznikají okolí pásma s přísnějším veterinárním režimem a dohledem.
