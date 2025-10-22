https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/slovensko-potvrdilo-myxomatozu-u-zajicu-podle-ministra-byla-zavlecena-z-ceska
Slovensko potvrdilo myxomatózu u zajíců, podle ministra byla zavlečena z Česka

22.10.2025 19:23 | BRATISLAVA (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | DS Williams / Flickr
Slovensko potvrdilo výskyt myxomatózy u zajíců. Ministr zemědělství Richard Takáč uvedl, že onemocnění bylo do země zavlečeno z Česka. České úřady dříve v letošním roce zjistily tuto agresivní chorobu, která ohrožuje populaci zajíců a králíků a která není přenosná na člověka, na jihu Moravy. Ta sousedí se Slovenskem, které oznámilo také dva nové případy výskytu ptačí chřipky.
 
Z vyjádření slovenské myslivecké komory vyplývá, že myxomatózu zjistili veterináři ze západního a jižního Slovenska. "Z regionů máme hlášené informace, že se objevují častokrát jedinci zajíců, které jsou nositeli příznaků tohoto onemocnění," uvedla komora.

Virus myxomatózy se podle komory původně vyskytl v Portugalsku a jeho šíření se letos zintenzivnilo v Německu, Rakousku a v Česku. Komora dodala, že se nenaplnila očekávání, že onemocnění, které se rozšiřuje prostřednictvím hmyzu, poleví s podzimním ochlazením.

Podle dřívějších informací českých veterinářů se myxomatóza rozšířila prakticky po celé jižní Moravě. Do Česka se onemocnění dostalo z Rakouska.

Slovenská myslivecká komora s ohledem na nemožnost vakcinace ve volné přírodě doporučila v souvislosti s myxomatózou mimo jiné odstraňovat a zneškodňovat uhynulá zvířata, dodržovat osobní hygienu a v případě potřeby přistoupit ve spolupráci s veterináři k mimořádnému lovu.

Slovenští veterináři potvrdili podle médii dva nové případy ptačí chřipky. Virus H5N1 zjistili na malé farmě drůbeže u Tvrdošína na severu Slovenska, jakož i v malochovu u jihoslovenské Galanty a nedaleko lokality, kde byla ptačí chřipka zjištěna už v první polovině letošního října. Při prokázání ptačí chřipky slovenské úřady nařizují likvidaci postižených chovů a v jejich vznikají okolí pásma s přísnějším veterinárním režimem a dohledem.

