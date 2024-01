Slovensko se chystá zjednodušit postup při zásazích proti problémovým medvědům

Zbyněk Šeděnka 24.1.2024 06:45

Kosmetické úpravy, jako je odstřel problémových jedinců, nic neřeší. To je třeba vrátit počet medvědů na stav, který byl zhruba před třiceti léty a problémy ustanou. Jenže to by ekoteroristi nesměli lhát o skutečných počtech této zvěře na Slovenssku.

