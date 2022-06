Snahu o vylovení stoletého vína průzkumníkům maří pravidla pro vraky

Kapitán válečné ponorky Hellmuth von Ruckteschell vydal 29. září 1918 rozkaz k palbě a potopení britské nákladní lodi Libourne u pobřeží Cornwallu. Nebyl to úder proti britskému válečnému úsilí, jak Němci doufali. Potopily se totiž nakládané okurky v hodnotě 425 liber a 10 000 lahví alkoholu. Tým podmořských průzkumníků se nyní snaží získat povolení k vyzvednutí lahví bílého a červeného vína či šampaňského, které jsou po sto letech v temnotě a hlubinách jedinečně zachovalé, napsal list The Times.

Přestože vrak pomalu podléhá erozi, zachovalo se až 90 procent alkoholu a průzkumníci na něm chtějí vydělat. Jejich plány však narazily na malý zádrhel. Dotyčná loď Libourne spadá pod jurisdikci britské vlády, jejíž politika nedovoluje zachraňování vraků pro komerční účely.

"Přijde mi to naprosto šílené," říká Daniel Jayson, který je členem skupiny 10994, jež se snaží lahve získat zpět. "Je to náklad, který se rychle kazí, a nám bylo řečeno, abychom ho nechali být. Neuplatňuje se tu žádný zdravý rozum," dodává.

Vše začalo jako "trocha zábavy" pro tým průzkumníků, kteří pocházejí z různých prostředí. Jayson je podmořský inženýr, ale mezi jeho spolupracovníky patří i bývalý investiční bankéř, finančník nebo námořník Luc Heymans, který má v této oblasti předchozí zkušenosti. V Indonésii zachránil poklad v hodnotě 80 milionů dolarů, včetně krystalů, perel a zlata.

Tým zpočátku hledal "dostupné" vraky v britských vodách. Když pročítal zprávy admirality, padl jim do oka vrak lodi Libourne, která převážela tolik potřebné uhlí do Bordeaux, ale vracela se s luxusnějším nákladem.

Vypátrali vrak a jejich zvědavost byla odměněna. Záhadou bylo, že seznam lodního nákladu neobsahoval většinu alkoholu. Ještě podivnější je, že nikdo nepožadoval vyplacení pojištění za ztracené nápoje. Za nakládané okurky však vyplaceno bylo.

"Našli jsme benediktinský likér, půllitrové i větší lahve šampaňského, bílé víno z oblasti Sauternes a velké lahve červeného vína z Bordeaux kategorie premier cru," řekl člen týmu Ian Hudson. Nechyběly ani lihoviny včetně brandy. Odborníci na benediktinský likér potvrdili, že se bylinný nápoj zkazí.

