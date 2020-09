Sněmovna asi nebude řešit kyanid v Bečvě, ANO a ČSSD to vetovaly

Miroslav Vinkler 29.9.2020 19:12

Richard Brabec

Co se týče pátrání po původci otravy Bečvy, nemám novější informace než ty, které dnes

@PolicieCZ

zveřejnila. Dopadení viníka „během několika hodin“, které mi tu občas někdo omlátí o hlavu, jsem neslíbil a slíbit nemohl. Napsal jsem, že v to „věřím“. Věřím, že je to pochopitelné.

Policie ČR

Na případu masivního úhynu ryb v řece Bečvě stále pracujeme. V současné chvíli již víme, že vyústění kanálu, ze kterého se kyanid do Bečvy dostal, je v katastru obce Juřinka na Valašskomeziříčsku. Dále provádíme úkony trestního řízení s cílem případ co nejdříve objasnit.

