Sněmovna asi schválí vznik Národního parku Křivoklátsko, byť nejspíš s úpravami

Sněmovna asi schválí vyhlášení Národního parku Křivoklátsko, proti kterému je opozice i většina místních obyvatel. Návrh je součástí novely o ochraně přírody, kterou doporučil Sněmovně přijmout její hospodářský výbor beze změn. Bezpečnostní výbor projednávání novely přerušil do začátku dubna, přičemž zvažuje upravit protipožární opatření v národních parcích. Výbor pro životní prostředí ve středu se vznikem parku souhlasil, ve stanovisku doporučil ale navíc upravit povolené nebo zakázané činnosti v parcích včetně stavebních.Křivoklátsko by se podle novely mělo od příštího roku stát pátým národním parkem v Česku, i když by podle jeho odpůrců území mělo zůstat pouze chráněnou krajinnou oblastí. Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) vznik parku obhajoval tím, že změna "nijak zvlášť neovlivní život místních obyvatel" a že obce tím získají snazší přístup k evropským a národním dotacím. Podle ministra vyhlášení parku nebude znamenat omezení vstupu do lesů a sběr lesních plodů. Hladík podotkl, že 99 procent pozemků v parku je ve vlastnictví státu a že na jeho území není ani jedna obec nebo zastavěné území.

Park má podle ministra zabírat 105 kilometrů čtverečních, což představuje zhruba 17 procent současné chráněné krajinné oblasti. Křivoklátsko je jedním z nejrozsáhlejších komplexů lesů ve středních Čechách. Pro vznik parku jsou z 29 obcí v oblasti pouze dvě, ostatní se obávají omezení hospodaření v lesích kvůli možnosti v nich vyhlásit bezzásahové zóny. Řada starostů v oblasti dlouhodobě upozorňuje také na to, že už nyní je turistická návštěvnost regionu na hranici únosnosti a vyhlášení parku by ji mohla ještě zvýšit. Petici proti národnímu parku podepsalo přes 11.300 lidí.

Chráněnou krajinnou oblastí je Křivoklátsko od roku 1978. Nový status by umožnil zpřísnit regulace a posílit péči o přírodu. Národní park by zahrnoval nejcennější jádrové oblasti CHKO, čímž by omezil některé činnosti, například těžbu dřeva. Iniciativa Otevřené Křivoklátsko upozorňuje na to, že současná CHKO vznikla především činností lesníků a původních je jen několik procent porostů. Legislativa definuje národní parky jako rozsáhlá území s převažujícím výskytem přirozených nebo člověkem málo pozměněných ekosystémů.

V Česku jsou nyní Národní park Šumava, Národní park Podyjí, Národní park České Švýcarsko a Krkonošský národní park. Pokrývají 1,5 procenta rozlohy území státu.

Novela upravuje také ochranu vybraných druhů živočichů a rostlin nebo opylovačů a ochranu před světelným znečištěním. Má zavést změny v ochraně dřevin a druhové ochraně, kterou nově pojímá jako ochranu biotopů, nikoli jednotlivých druhů. Má zlepšit ochranu stromů a zeleně ve městech a ve volné krajině, jejichž kácení bude možné zpoplatnit nebo uložit náhradní výsadbu.

Norma rovněž ukládá zajistit protipožární předěly a požární nádrže v návaznosti na rozsáhlý požár v parku České Švýcarsko.

