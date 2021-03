Sněmovna by se měla ve středu znovu zabývat komisí k Bečvě

Foto | Radim Holiš / Wikimeda Commons Opozice iniciovala vznik komise zejména kvůli tomu, že původce otravy Bečvy kyanidem není ani po půl roce vyšetřování znám.

Poslanecká sněmovna by měla tento týden pokračovat v debatě o zřízení vyšetřovací komise k loňské ekologické havárii na Bečvě. Předseda poslanců početně nejsilnějšího klubu ANO Jaroslav Faltýnek na tiskové konferenci uvedl, že se na tom grémium Sněmovny shodlo. Podle něj by bod měl být zařazen na středeční odpoledne. Před zhruba dvěma týdny Sněmovna odmítla dokončit projednávání vzniku komise, proti jejímu ustavení se kromě vládních ANO a ČSSD stavěli komunisté, kteří vládu podporují a spolu mají v dolní komoře většinu.

"Návrh na zařazení bodu na grémiu vznesl kolega (předseda poslanců KDU-ČSL Jan) Bartošek. Podpořili jsme tento návrh, nemáme co skrývat. Akorát nám připadá zvláštní, aby vznikla vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny, která bude vyšetřovat práci policie, která v současné době vyšetřuje ten problém," řekl Faltýnek.

Opozice iniciovala vznik komise zejména kvůli tomu, že původce otravy Bečvy kyanidem není ani po půl roce vyšetřování znám. Znalec Jiří Klicpera, který má vypracovat pro policii posudek, opakovaně požádal o delší lhůtu. Stejně jako ministr životního prostředí a místopředseda ANO Richard Brabec vyloučil, že by původcem otravy byla chemička Deza z holdingu Agrofert.

Odpůrci komise dříve argumentovali zejména tím, že by zasahovala do dosud neukončeného vyšetřování a že by její činnost nic nepřinesla. Podle předsedy lidovců Mariana Jurečky by komise měla by vyhodnotit postup státních orgánů a jejich případná procesní pochybení či liknavost. Měla by také vyvodit případnou trestní odpovědnost.

Ekologická havárie zasáhla Bečvu v úseku pod Valašským Meziříčím na Vsetínsku až po Přerov. Jedovaté látky do vody unikly loni 20. září, podle odborníků poškodily celý vodní biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy asi na 40 kilometrech toku. Do kafilerie odvezli rybáři přes 40 tun ryb.

