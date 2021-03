Sněmovna opět přerušila schvalování zákona ke stavbě Dukovan

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | GLOBAL 2000 / Flickr Schvalování zákona měla Sněmovna na programu už dvakrát, k dokončení nepomohla ani mimořádná schůze.

Sněmovna opětovně přerušila schvalování zákona ke stavbě nového bloku dukovanské elektrárny. Vynutila si to opozice, která chce uzákonit bezpečnostní záruky výběrového řízení na dodavatele stavby nebo stanovit její maximální cenu. Kvůli vystoupením opozičních poslanců Sněmovna schvalování nedokončila.

Sněmovna v úvodu schůze hlasy ANO, SPD, KSČM a dvou sociálních demokratů rozhodla ve snaze omezit opoziční obstrukce o tom, že jeden poslanec bude moci k zákonu mluvit nejvýše 20 minut. Vojtěch Filip (KSČM) následně jako předsedající schůze oznámil, že do tohoto limitu bude započítávat i dvouminutové faktické poznámky, což TOP 09 napadla a nechala prověřit.

Legislativní odbor Sněmovny následně ve svém stanovisku uvedl, že faktické poznámky nelze započítávat do limitu omezení řečnické doby, jak oznámil po poledni místopředseda Sněmovny Petr Fiala (ODS). Poslanci TOP 09 následně obvinili Filipa z opakovaného svévolného a úmyslného překrucování pravidel jednání Sněmovny. "Takhle si ohýbejte svoje stanovy, když řídíte ÚV KSČM, ale ne, když řídíte Sněmovnu," vzkázal Filipovi poslanec TOP 09 Jan Jakob.

Poslankyně TOP 09 Helena Langšádlová neprosadila návrh, aby bylo projednávání zákona odloženo do 20. dubna s tím, že by bezpečnostní aspekty stavby projednal a objasnil vládní výbor pro jadernou energetiku. Z obdobných důvodů Jan Čižinský za klub KDU-ČSL požadoval, aby Sněmovna zákon vrátila do druhého kola projednávání. O jeho návrhu poslanci zatím nerozhodovali.

Opoziční poslanci si také stěžovali na to, že vicepremiér a ministr dopravy, průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) nijak nereaguje na jejich dotazy k bezpečnosti a ceně stavby. Pirátský poslanec Jan Lipavský požadoval, aby Havlíček vysvětlil svůj výrok, že vícenáklady za stavbu zaplatí stát, nikoliv energetická společnost ČEZ jako investor, a kolik by to bylo.

Takzvaný nízkouhlíkový zákon má podle návrhu vlády zavést způsob stanovení výkupní ceny z nového bloku dukovanské elektrárny, což souvisí se zajištěním financování celého projektu společnosti ČEZ. Havlíček již dříve zdůrazňoval, že při přípravě tendru se postupuje podle usnesení vlády, podle něhož musí být zohledněny bezpečnostní požadavky státu.

Opozice mimo jiné navrhla uzákonit, že stát by nesměl využít nabídky firem ze zemí, které nepřistoupily k mezinárodní dohodě o vládních zakázkách, tedy například z Ruska a Číny. Havlíček koncem ledna po jednání se zástupci stran oznámil, že do tendru pravděpodobně nebude připuštěna Čína, ve hře ale zůstává Rusko.

