Sněmovna podpořila model výkupu elektřiny z nového bloku Dukovan

Sněmovna v úvodním kole podpořila vládní návrh, který zavádí model výkupu elektřiny z plánovaného nového bloku Jaderné elektrárny v Dukovanech. Zavádí ho návrh nového zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice. Vicepremiér Karel Havlíček před poslanci označil zákon za další kamínek pro mozaiky projektu výstavby nového zdroje v Dukovanech. Cesta budování jádra je nezbytně nutná, pokud si chce Česko zachovat energetickou soběstačnost, zdůraznil.

Zákon má za cíl zakotvit v českém právním rámci takové opatření, které by přispělo k dosažení klimaticky neutrální Evropské unie do roku 2050 tím, že motivuje výstavbu nových jaderných zdrojů, uvedla vláda. Tento cíl podle vlády naplňuje tím, že minimalizuje rizika spojená s návratností investice do nových jaderných zdrojů. Havlíček poslance informoval, že česká strana už zahájila proces notifikace s EU a tento proces by podle něj měl skončit na konci příštího roku.

Podle předsedy hospodářského výboru Radima Fialy (SPD) by měla notifikace začít co nejdříve. Vyjádřil obavy z toho, že tento proces bude zdlouhavý podobně jako tomu bylo v případě maďarské jaderné elektrárny Paks. Poslanec Pirátů Lukáš Černohorský prohlásil, že v případě přijetí bude mít tento zákon dalekosáhlé následky, protože zaváže stát na dlouhou dobu garantovat příjmy společnosti ČEZ.

Návrh zákona počítá s tím, že v případě, že bude výkupní cena vyšší než cena tzv. silové elektřiny na trhu, rozdíl zaplatí všichni spotřebitelé prostřednictvím tarifů. Ve druhém případě, kdy výkupní cena bude nižší než cena na trhu, bude dopad na spotřebitele opačný. Silová elektřina je neregulovaná část z konečné ceny elektřiny pro odběratele.

Mechanismus stanovení výkupní ceny vychází z energetického zákona a z ekonomicky oprávněných nákladů i přiměřeného zisku, jako je tomu u obnovitelných zdrojů energie, popsal Havlíček. "Předpokládáme, že v kontextu růstu ceny silové elektřiny by neměly být na financování smlouvy o výkupu negativní, anebo výrazně větší dopady, ať už na spotřebitele nebo na státní rozpočet," ujišťoval vicepremiér.

Navrhovaný zákon počítá s tím, že výkup by provádělo ministerstvo průmyslu, respektive jím pověřená právnická osoba vlastněná státem za předem stanovenou cenu. Smlouva mezi investorem a státem, garantující podmínky výkupu elektřiny, by byla uzavřena minimálně na 30 let, s možným prodloužením o deset let, a to i opakovaným.

Vicepremiér Havlíček i energetická společnost ČEZ už dříve uvedli, že pravděpodobnější variantou je, že lidé díky stavbě za elektřinu ušetří. Analytici naopak upozorňují, že dlouhodobý výhled cen elektřiny na trzích je vždy nejistý, což vývoj v minulosti několikrát ukázal. Záměr už dříve kritizovaly ekologické organizace.

Havlíček již dříve informoval, že nový dukovanský blok by měl mít výkon 1200 MW a ročně vyrobit devět terawatthodin elektřiny, což by odpovídalo desetině očekávané české spotřeby. Blok by měl být uveden do provozu v roce 2036. Premiér Andrej Babiš (ANO) začátkem září řekl, že dodavatele stavby nového bloku zhruba za 160 miliard korun vybere až příští vláda, která vzejde příští rok z voleb.

