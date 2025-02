Sněmovna podpořila návrh na rychlejší výstavbu paroplynových elektráren

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Sněmovna minulý týden v úvodním kole podpořila poslanecký návrh novely energetického zákona a zákona o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, který má přispět k rychlejší výstavbě paroplynových elektráren. Tyto zdroje by měly zajistit dostatečnou kapacitu pro výrobu elektřiny při očekávaném nadcházejícím útlumu uhlí. Podle dřívějšího vyjádření premiéra Petra Fialy (ODS) se Česko díky tomu vyhne závislosti na dovozu elektřiny ze zahraničí. Návrh, přezdívaný lex plyn, by mohl zkrátit povolovací procesy až o pět let.Návrh ve Sněmovně předložil ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN) ve spolupráci s dalšími koaličními poslanci. Zákon podle něj má zajistit dostatek zdrojů elektřiny, jejichž výkon lze snadno regulovat a které mohou vyrovnávat výkyvy v produkci obnovitelných zdrojů energie.

"V každém případě: tento zákon je nezbytné přijmout pro zachování energetické bezpečnosti ČR," řekl zpravodaj a poslanec opozičního hnutí ANO Roman Kubíček. Uvedl, že zákon ochrání občany před energetickou nedostatečností. Zdůraznil ale, že nejde o zákon o zlevnění elektřiny, ale poukazoval na to, že je nutné zajistit dostatek elektřiny pro topení, svícení či vaření, a to hlavně v období přechodů a špiček, kdy obnovitelné zdroje nestačí. "My nebudeme tento zákon nikterak obstruovat," podotkl. "Jsme pro tuto novelu,“ přidal se poslanec SPD Marcel Dlask a dodal, že zákon má posílit energetickou bezpečnost.

Vláda návrh svého člena Vlčka podpořila. Doporučila v něm však během projednávání vyřešit rozpory se stavebním zákonem, správním řádem i vazbu na mezinárodní závazky týkající se ochrany životního prostředí. Podle vlády je také nutné vyjasnit, zda je navrhovaná právní úprava v souladu s právem EU.

Plynové zdroje mají podle předkladatelů hrát klíčovou roli hlavně jako záloha schopná stabilizovat proměnlivou výrobu z obnovitelných zdrojů. "Navrhovaná právní úprava energetického zákona reaguje na situaci na energetickém trhu, která vyžaduje přijmout opatření zajišťující energetickou bezpečnost ČR. Opatření by měla zahrnovat zajištění stability a spolehlivé dodávky energie pro spotřebitele a podniky," píšou poslanci v čele s ministrem ke zdůvodnění svého návrhu.

Navrhují například, aby Energetický regulační úřad mohl v případě naléhavé potřeby a ve veřejném zájmu uložit držiteli licence na výrobu elektřiny povinnost vyrábět elektřinu nad rámec licence. Vysvětlují to tím, že vzhledem k vysokému podílu uhelných zdrojů na výrobě elektřiny existuje riziko, že neřízené odstavení uhelných zdrojů by mohlo ohrozit spolehlivost dodávek elektřiny a snížit energetickou bezpečnost. Výrobce elektřiny, na kterého tato povinnost dopadne, bude mít právo na úhradu ztráty nebo přiměřeného zisku.

Investor do plynové elektrárny bude také muset v žádosti o autorizaci uvést informaci o předpokládaném výběru dodavatele této elektrárny. Žadatel také bude muset po dobu výstavby a údržby takové elektrárny požadavky na bezpečnostní zájmy státu, které mu stanoví ministerstvo průmyslu.

Předlohu nyní posoudí sněmovní hospodářský výbor. Poslanci mu zkrátili lhůtu pro projednání na polovinu ze 60 na 30 dnů.

reklama