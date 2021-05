Sněmovna projednává nový stavební zákon. K hlasování se dnes nedostala

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz Sněmovna se už dříve přiklonila k tomu, že základem nového stavebního zákona a uspořádání stavební správy bude model čistě státní stavební správy, kdy úřady i úředníci přejdou pod stát.

Sněmovna se ani po víc než tříhodinové debatě nedostala k hlasování o schválení nového stavebního zákona. Vrátit se k němu může v pátek. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) v úvodním slově označila projednávaný návrh za nejzásadnější zákon, kterým se Sněmovna v tomto volebním období zabývá, a vyzvala k jeho podpoře. Bude to podle ní obrovský krok pro celou ČR. V rozpravě pak zněly hlavně kritické projevy opozičních poslanců, kterým se nelíbí jak vládou navržený hybridní model, tak i model čistě státní stavební správy, kterému dala Sněmovna přednost.Například předseda Pirátů Ivan Bartoš tvrdí, že vládní návrh stavební řízení neurychlí. "My směřujeme ke stejnému cíli, ale návrh, který nyní budeme ve Sněmovně projednávat, předpokládá, že vezmu-li problém, a objektivně ty problémy existují, vezmu-li problém někde v obci a přesunu ho do jakéhosi megaúřadu, ten problém se vyřeší," prohlásil.

Bartoš vyzdvihoval výhody digitalizace stavebního řízení, naproti tomu poslanec KSČM Leo Luzar poukazoval na to, kolik lidí podává třeba daňové přiznání na papíře. Řada lidí tak podle Luzara bude chtít podávat na papíře i dokumenty ke stavebnímu řízení. Digitalizace není samospásná a přináší obrovská rizika hlavně ve vnímání lidí, poznamenal. Centralizaci stavebního řízení v nově navrženém Nejvyšším stavebním úřadu a jeho územních pracovištích kritizoval také Jan Čižinský (KDU-ČSL). Popsal mimo jiné, že se sousedé budou se stavebníky setkávat u soudu kvůli sporům o stavby.

Také místopředseda ODS Martin Kupka kritizoval navrhovanou centralizaci stavební správy. Poukazoval i na to, že nově navrhovaný Nejvyšší stavební úřad má mít kolem 13 000 úředníků. Ministryně Dostálová ale řekla dnešním Hospodářským novinám, že z nynějšího počtu 12 000 až 13 000 úředníků jich bude stát potřebovat jen asi 5000 až 6000. Poukazoval na nedostatek úředníků. Pak podle něj nedává logiku řešit problém se stavebním řízením vytvořením nové struktury. Tím si podle něj jenom stát vyvrtá "díru pod čáru ponoru".

Ve svém rozsáhlém projevu také varoval třeba před nedostatkem vhodných kancelářských prostor. Vláda v důvodové zprávě uvedla, že nepočítá se stavbou budov pro zaměstnance, ale jen s pronájmem jiných prostor, třeba od Správy železnic, která má k dispozici asi 1200 nádražních budov. Ministryně Dostálová již dříve poslancům řekla, že se snaží jednat třeba se starosty o tom, aby úředníci mohli zůstat na svých dosavadních pracovištích. Ujistila již dříve, že stát nebude stavět nové budovy na zelené louce.

Samosprávám podle průzkumů věří víc občanů než státní správě, poznamenal Ivan Adamec (ODS). Upozorňoval na to, že zákon začne platit až za nové vlády, kdy se teprve ukáže, jak funguje. Adamec řekl, že žádný starosta nechce mít pod jednou střechou úředníky dvojího postavení, dokonce s definitivou. Kladl si otázky, například jak spolu budou vycházet, jak budou sdílet společné prostory nebo jak to bude se služebními auty. Chtěl by také vědět, kolik si změna vyžádá nákladů.

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) varoval před pozměňovacím návrhem poslance ODS Jana Bauera, který předložil k související předloze, jež mění kromě jiného zákon o ochraně přírody a krajiny. Bauer v něm navrhuje, aby kompetence v ochraně přírody v národních parcích a chráněných krajinných oblastech přešly na stavební úřady. Jeho návrh vyvolal kritiku například ze strany představitelů národních parků. Bauer argumentuje například tím, že i stavební úřad bude při rozhodování vázán požadavky zákona o ochraně přírody a krajiny. Brabec řekl, že návrh považuje ve svých důsledcích za nebezpečný. Vyzval poslance, aby pro něj nehlasovali.

Sněmovna se už dříve přiklonila k tomu, že základem nového stavebního zákona a uspořádání stavební správy bude model čistě státní stavební správy, kdy úřady i úředníci přejdou pod stát. Původně tento model vláda navrhla, ale loni od něj po jednání se Svazem měst a obcí ČR ustoupila a poslancům předložila smíšený model, kde část agendy fungovala pod obcemi. Ministryně Dostálová dnes řekla, že její ministerstvo podpořilo návrh hospodářského výboru, který s čistou státní stavební správou počítá. Tento návrh podle ní vychází nejen z původního vládního, ale zároveň odráží připomínky třeba Nejvyššího správního soudu nebo Legislativní rady vlády, které MMR vyhodnotilo jako podstatné.

Tento návrh zachovává stavební úřady v působnosti obcí a magistrátu Prahy. Jeho předkladatelé chtějí zachovat dosavadní strukturu stavebních úřadů. Vyhrazené stavby by v prvním stupni povoloval Specializovaný stavební úřad a odvolacím orgánem proti němu by byl Nejvyšší stavební úřad jakožto ústřední orgán státní správy. Odvolacím orgánem u stavebních úřadů prvního stupně, tedy v obcích, by byl jako nyní krajský úřad.

Skupina opozičních poslanců naproti tomu připravila alternativní návrh, který zachovává stavební úřady v působnosti obcí a také magistrátu hlavního města. Chtějí zachovat dosavadní strukturu stavebních úřadů. Vyhrazené stavby by v prvním stupni povoloval Specializovaný stavební úřad a odvolacím orgánem proti němu by byl Nejvyšší stavební úřad jakožto ústřední orgán státní správy. Odvolacím orgánem u stavebních úřadů prvního stupně, tedy v obcích, by byl jako nyní krajský úřad. Za návrhem stojí poslanci ODS, Pirátů, STAN, TOP 09 a KDU-ČSL.

Předseda Pirátů Bartoš řekl mimo jiné, že podklady, na kterých je zákon postaven, nejsou dobře spočítány. Projekt Nejvyššího stavebního úřadu má podle něj nejistý výsledek. Podle odborníků dokonce přinese destrukci stavebního řízení, uvedl Bartoš.

Pozornost a kritiku vyvolal v souvislosti s novým stavebním zákonem návrh poslance ODS Jana Bauera. Poslanec Bauer v související předloze mění zákon o ochraně přírody a krajiny tak, aby v národních parcích o stavebních záměrech rozhodoval stavební úřad. Bauer uvádí, že tato změna neznamená rezignaci na zájmy ochrany přírody a krajiny. Argumentuje tím, že i stavební úřad bude při rozhodování vázán požadavky zákona o ochraně přírody a krajiny. Zároveň se podle něj předpokládá, že agendu budou vykonávat také specializovaní úředníci na stavebních úřadech.

Hospodářský výbor jeho návrh podpořil přes nesouhlas ministerstva životního prostředí i předkladatele stavebního zákona, tedy ministerstva pro místní rozvoj. Před přijetím návrhu varovali představitelé národních parků a Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK). Snahu omezit kompetence správ národních parků a AOPK považuje za naprosto nepřijatelnou ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

