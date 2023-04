Sněmovní výbor podpořil petici za návrat koňských povozů na Staroměstské náměstí

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Steve Jurvetson / Flickr Pražští zastupitelé předloni schválili novelu tržního řádu, která od letoška stanoviště pro kočáry zrušila.

Sněmovní petiční výbor podpořil petici za návrat koňských povozů na Staroměstské náměstí a do Stromovky v Praze. Pražští zastupitelé předloni schválili novelu tržního řádu, která od letoška stanoviště pro kočáry zrušila. Všech 11 přítomných poslanců na výboru hlasovalo pro usnesení, které zastupitelstvu hlavního města doporučuje, aby se argumenty petentů zabývalo a navrhlo řešení. Návrat fiakrů na výboru podpořil pražský zastupitel Jan Wolf (KDU-ČSL). Uvedl, že i v zastupitelstvu se najdou hlasy pro i proti a jednotný není ani zastupitelský klub koalice Spolu.

Petici inicioval Cech fiakristů a povozníků Čech a Moravy. Reagovali tím na kampaň Kůň není stroj, která je proti povozům. Ta argumentovala například tím, že městské prostředí plné hluku je zcela nevhodné pro koně nebo poškozením končetin koní kvůli chůzi po kamenné dlažbě. Mimo jiné také uváděla, že povozy s turisty jsou pro koně příliš těžké.

Petice právě toto tvrzení označuje za lživé a uvádí, že kočáry váží mezi 500 až 550 kilogramy. Poukazují na to, že kůň na rovném povrchu utáhne až trojnásobek své váhy a plně naložený kočár nepřesáhne hmotnost 1200 kilogramů. "Pokud dva koně váží dohromady 1400 kilogramů, tak se stále jedná pouze o méně než jednonásobek jejich vlastních vah," uvádí petice.

Za cech fiakristů na výboru vystoupil Josef Kočovský. Mimo jiné uvedl, že koně ve všech městech jezdí běžně deset i více hodin, zatímco v Praze šest hodin, což je podle něj pro koně "luxus". Kritizoval aktivisty i jednání s magistrátem včetně bývalého i současného radního Adama Zábranského (Piráti).

Aktivisty odmítající povozy kritizovala i zpravodajka petice Nina Nováková (KDU-ČSL). Přirovnala je k "ekoteroristům", kteří v galerii polévají obrazy. "Jsou to lidé, kteří zcela subjektivně usoudí, že zvíře je trápeno," řekla. Předseda výboru Tomio Okamura (SPD) řekl, že by uvítal řešení, které by uspokojilo požadavky petice. Za jedno z nejhorších rozhodnutí magistrátu označil zákaz fiakrů Petr Fifka (ODS), který byl v minulém volebním období pražským zastupitelem. Petici podpořil také například Stanislav Berkovec a Renata Oulehlová z hnutí ANO.

Na výboru vystoupil také Cyril Neuman z Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity. Uvedl mimo jiné to, že koně patří mezi domestikovaná zvířata po tisíce let a urychlily rozvoj civilizace. Argumenty proti koním v centru města se podle něj míjejí účinkem, protože pohyb po dlažbě se nedá srovnat s tím, na co byl kůň šlechtěn. Tažení kočárů je podle něj pro zvířata pouhá procházka.

Vedoucí oddělení ochrany zvířat ministerstva zemědělství Eva Kaděrková uvedla, že zařazení koní do povozů nelze považovat za týrání zvířat a Státní veterinární správa za posledních deset let žádné porušení zákona v Praze nezjistila. Wolf označil debatu o fiakrech za generační spor a jako problém označil, že zejména mladí lidé nejsou schopni připustit, že zvíře je k něčemu uzpůsobeno.

