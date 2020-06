Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Nadace na ochranu zvířat Poslanci o zákazu rozhodnou zřejmě za dva týdny.

Sněmovnu čeká bitva o zákaz klecových chovů slepic, který chce část vládních i opozičních poslanců v čele s Piráty v zákoně o ochraně zvířat. Proti zákazu se postavil ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD), podle něhož by to znevýhodnilo české drůbežáře ve prospěch dovozců z cizích zemí. Zákaz by tak podle jeho odpůrců měl smysl v případě, pokud by k němu přistoupila celá EU. Poslanci o zákazu rozhodnou zřejmě za dva týdny.

Zákaz od roku 2027 prosazuje skupina poslanců kolem Jana Pošváře (Piráti), podle něhož nosnice v klecích jsou týrané a trpí stresem a deprivací. Termín zákazu podle Pošváře souvisí s patnáctiletou životností klecí. Zákaz používání tzv. neobohacených klecí začal platit od roku 2012. Poslanec připomenul, že se obchodní řetězce dobrovolně zavazují k tomu, že vejce z klecových chovů nebudou nabízet od roku 2025. Toman doporučil nechat na spotřebitelích, aby si sami zvolili, která vejce si budou kupovat.

Značnou část debaty poslanci věnovali také odškodnění majitelů zakázaných kožešinových farem, které podpořil sněmovní zemědělský výbor. Podle kritiků je 6900 korun za norka a 5400 korun za lišku přehnanou a nedostatečně zdůvodněnou sumou. Opoziční poslanci proto navrhli maximálně částky v třetinové až poloviční výši.

Sněmovna bude rozhodovat také o zvýšení pokut a správních trestů za porušení zákona. Mohly by se zdvojnásobit v návaznosti na to, že Parlament nedávno přijal zpřísnění trestů vězení za týrání zvířat.

Vládní novela původně počítala se zákazem rozmnožování některých šelem a lidoopů v zájmových chovech i jejich venčení na veřejnosti. Nezákonné by podle vládní úpravy měly být rovněž koutky, kde se lidé mohou, obvykle za poplatek, s těmito zvířaty mazlit. Zemědělský výbor novelou navíc doporučil postupně zakázat drezury volně žijících zvířat v cirkusech. Vystupování v cirkusech nemá být možné se zvířaty, která se narodí od roku 2021.

