Snížit náklady na energie v nemocnicích a školách má 300 milionů korun ve formě dotací

4.9.2025 20:07 (ČTK)
Snížit náklady na energie v nemocnicích, ve školách nebo v zařízeních sociálních služeb pomůže dalších 300 milionů korun z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Podpora má pomoci snížit spotřebu energie v ČR a zároveň přispět k ochraně klimatu, uvedlo Ministerstvo životního prostředí. Program financují evropské fondy.
 
Žadatelé mohou získat podporu na projekty zaměřené na snížení spotřeby energie v gastroprovozech a prádelnách nebo na modernizaci dalších technologických zařízení ve veřejných budovách. Výše dotace může pokrýt až 40 procent způsobilých výdajů.

"Podpora energetických úspor je pro náš resort jednou z klíčových oblastí. Vedle masivních investic do komplexních renovací a instalací obnovitelných zdrojů u veřejných budov nezapomínáme ani na modernizaci kuchyní, prádelen a dalších provozů, které pro své fungování spotřebovávají velké množství energie," uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Z programu od roku 2021 směřovalo na projekty snižující energetickou náročnost technologických procesů 1,8 miliardy korun. Nově vyhlášené výzvy jsou rozděleny podle regionální příslušnosti. Zatímco 96. výzva je určena pro méně rozvinuté regiony jako Pardubický, Liberecký, Královéhradecký, Olomoucký a Zlínský kraj, 97. výzva cílí na přechodové regiony, a to na Vysočinu a Středočeský, Plzeňský, Jihočeský a Jihomoravský kraj.

Zažádat o dotaci mohou města, obce, kraje, neziskové organizace, církve a další veřejné instituce od 17. září do 30. dubna 2026 prostřednictvím portálu IS KP21+.

Zájem o peníze na snižování energetické náročnosti je podle resortu u veřejných budov obecně dlouhodobě vysoký a dalece přesahuje rámec dostupných peněz. "V současném programovém období OPŽP jsme v oblasti energetických úspor prostřednictvím Státního fondu životního prostředí vyhlásili celkově již třináct výzev a podpořili na 700 projektů částkou ve výši téměř devět miliard korun. Zájem je však téměř dvojnásobný," uvedl ministr.

Téměř v každé druhé obci v Česku je podle ministerstva alespoň jeden projekt podpořený z evropských dotací programu Životní prostředí. Od roku 2007 podpořil program více než 32 000 projektů zaměřených na ochranu přírody, hospodaření s vodou, snižování energetické náročnosti budov či zlepšování kvality ovzduší. V aktuálním období od roku 2021 do roku 2027 je pro program vyčleněno 53,9 miliardy korun.

