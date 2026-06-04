Soud kvůli vyvezení odpadu z Česka do Německa začne příští týden
Předloni v prosinci přivezly kamiony odpad do Jiříkova na Bruntálsku, neměly k tomu ale patřičné povolení. Původcem odpadu byla podle vyšetřovatelů společnost Roth International, která sídlí ve Weidenu nedaleko českých hranic a provozovnu má v městečku Wernberg-Köblitz. Specializuje se na demontáž letadel a větrných elektráren. Kromě Jiříkova se později našel odpad od stejné firmy také v Brně-Horních Heršpicích. Českým příjemcem byla firma Piroplastik.
Loni v srpnu zadržely německé úřady v této souvislosti jednatele firmy, který je od té doby ve vazbě. V ní skončil také řidič z povolání z Česka, který se na vyvezení odpadu podle úřadů podílel. Čech, který podle weidenské prokuratury pracoval pro českou dceřinou společnost firmy Roth International, byl před několika měsíci z vazby propuštěn. V březnu státní zastupitelství na oba muže podalo obžalobu.
Podle ní muži vyvezli od června 2024 do ledna 2025 do zahraničí odpad bez patřičných povolení, a to ve více než 30 případech. "V dalších případech nelegálně vyvezli na skládky do Česka, respektive do Polska znečištěný či nebezpečný odpad a také baterie, popřípadě tento vývoz podnítili," řekl v březnu ČTK mluvčí weidenské prokuratury Matthias Bauer. Oba muži podle něj čelí obžalobě i z dalších trestných činů v souvislosti s vyvezením odpadu do zahraničí.
Majitel firmy Roth International navíc čelí obžalobě z nebezpečného ublížení na zdraví z nedbalosti. Několik zaměstnanců jeho firmy podle státního zastupitelství utrpělo újmu na zdraví, protože muž nenechal uzavřít netěsné zařízení na recyklaci baterií, i když o závadě věděl.
Zodpovědnost za odvezení odpadu z nelegálních skládek v Česku převzala regionální vláda Horní Falce, jednoho z bavorských správních regionů. Zhruba 300 tun odpadu z Jiříkova odvezla na podzim loňského roku firma, kterou tím německé úřady pověřily. Z Brna-Horních Heršpic odvezla firma 35 tun odpadu v prosinci a dalších 282 tun v únoru. Náklady na odvoz stovek tun odpadu z Česka hodlají bavorské úřady vymáhat po firmě Roth International, která je ovšem od loňského března v insolvenci.
Jaromír Mrhal
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