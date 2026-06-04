https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/soud-kvuli-vyvezeni-odpadu-z-ceska-do-nemecka-zacne-pristi-tyden
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Soud kvůli vyvezení odpadu z Česka do Německa začne příští týden

4.6.2026 20:40 (ČTK)
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Zdroj | Depositphotos
Soud kvůli nelegálnímu vyvezení stovek tun odpadu z Německa do Česka začne v bavorském Weidenu příští týden ve čtvrtek. ČTK to sdělil mluvčí zemského soudu Florian Bauer. Obžalobě čelí majitel firmy Roth International a jeden zaměstnanec dceřiné firmy v Česku. Podle státního zastupitelství vyvezli bez povolení do Česka odpad, jehož část lze označit za nebezpečnou. V Česku byl nelegálně uložen v Jiříkově na Bruntálsku a v Brně-Horních Heršpicích.
 
"Hlavní líčení začne ve čtvrtek, 11. června 2026 v devět hodin," sdělil ČTK mluvčí soudu Bauer. Naplánováno je podle něj prozatím 12 jednacích dní.

Předloni v prosinci přivezly kamiony odpad do Jiříkova na Bruntálsku, neměly k tomu ale patřičné povolení. Původcem odpadu byla podle vyšetřovatelů společnost Roth International, která sídlí ve Weidenu nedaleko českých hranic a provozovnu má v městečku Wernberg-Köblitz. Specializuje se na demontáž letadel a větrných elektráren. Kromě Jiříkova se později našel odpad od stejné firmy také v Brně-Horních Heršpicích. Českým příjemcem byla firma Piroplastik.

Loni v srpnu zadržely německé úřady v této souvislosti jednatele firmy, který je od té doby ve vazbě. V ní skončil také řidič z povolání z Česka, který se na vyvezení odpadu podle úřadů podílel. Čech, který podle weidenské prokuratury pracoval pro českou dceřinou společnost firmy Roth International, byl před několika měsíci z vazby propuštěn. V březnu státní zastupitelství na oba muže podalo obžalobu.

Podle ní muži vyvezli od června 2024 do ledna 2025 do zahraničí odpad bez patřičných povolení, a to ve více než 30 případech. "V dalších případech nelegálně vyvezli na skládky do Česka, respektive do Polska znečištěný či nebezpečný odpad a také baterie, popřípadě tento vývoz podnítili," řekl v březnu ČTK mluvčí weidenské prokuratury Matthias Bauer. Oba muži podle něj čelí obžalobě i z dalších trestných činů v souvislosti s vyvezením odpadu do zahraničí.

Majitel firmy Roth International navíc čelí obžalobě z nebezpečného ublížení na zdraví z nedbalosti. Několik zaměstnanců jeho firmy podle státního zastupitelství utrpělo újmu na zdraví, protože muž nenechal uzavřít netěsné zařízení na recyklaci baterií, i když o závadě věděl.

Zodpovědnost za odvezení odpadu z nelegálních skládek v Česku převzala regionální vláda Horní Falce, jednoho z bavorských správních regionů. Zhruba 300 tun odpadu z Jiříkova odvezla na podzim loňského roku firma, kterou tím německé úřady pověřily. Z Brna-Horních Heršpic odvezla firma 35 tun odpadu v prosinci a dalších 282 tun v únoru. Náklady na odvoz stovek tun odpadu z Česka hodlají bavorské úřady vymáhat po firmě Roth International, která je ovšem od loňského března v insolvenci.

Jaromír Mrhal

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