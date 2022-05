Soud potrestal skialpinistu za napadení strážců šumavského parku pokutou

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Devětatřicetiletého muže ze Železnorudska, kterého policisté obvinili z útoku na dvojici strážců šumavského národního parku z letošního února, potrestal soud podle informací médií pokutou 30 000 korun. Soudce Okresního soudu v Klatovech ho uznal vinným z přečinu násilí proti úřední osobě. Rozsudek zatím není pravomocný.

Soud rozhodl ve věci takzvaným trestním příkazem, tedy bez hlavního líčení. "Byl odsouzen k peněžitému trestu v celkové výši 30 000 korun. Zároveň je povinen zaplatit zdravotní pojišťovně na náhradě škody částku 3289 korun," sdělil soudce Okresního soudu v Klatovech Petr Sperk.

Oběma stranám nyní běží osmidenní lhůta, kdy mohou podat odpor. Pokud ho jedna ze stran podá, případ se bude projednávat v hlavním líčení. Státní zástupce, který navrhoval stejný peněžitý trest, pravděpodobně odpor nepodá. Je ale možné, že ho podá skialpinista, který od počátku tvrdí, že napaden byl on, píše server iDNES.cz.

Incident se odehrál 8. února kolem poledne. Skialpinista podle obvinění napadl dva strážce Národního parku Šumava poté, co ho upozornili, že vstupuje do chráněného území mimo značenou stezku. Strážcům způsobil četná zranění. Incident se stal v oblasti Rozvodí v přírodní památce Královský hvozd, který je v zimě pro skialpinisty oblíbenou destinací. Na celém území přírodní památky je ale možné se pohybovat pouze po přístupných turistických trasách. To však mnozí lyžaři nedodržují, navíc vjíždějí do lesů, což zakazuje zákon o lesích v celé republice.

