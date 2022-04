Jak jde dohromady ochrana přírody v národním parku, outdoorová firma a rap battle? Překvapivě dobře

Zdroj | Hanibal Takže se uklidníme, jeden jako druhej... Ondřej Vacek ve své dvojroli.

Rap battle Možná jste až dosud nevěděli o žánru battle rap. Je to slovní bitva v rapování, rýmování, kde aktéři sebe vychvalují a urážejí protivníka, ale vše v hiphopovém rytmu. Důležitý je vtip a stěr protivníka. Jde o to, kdo má lepší verše.

„Sporťák tělem, duší, mám přírodu rád, ale ty vaše zákazy už mě fakt začaly žrát. Vůbec mě nezajímá ten váš návštěvní řád, vytřu si s ním zadek, to se nemusíš bát! Ty hory nejsou vaše, vy ochranáři tupý, sešlapu to všechno z Harrachova až do Úpy!,“ rapuje freerider. Za okamžik do rap battlu nastoupí strážce přírody a freeriderovi to „vytmaví“ a pošle ho do správního řízení. Celý souboj ale rozstřelí autorita v českých horách nejvyšší. Krakonoš.„Máš tu skialpový trasy. Nestačí? Tak smůla. Zvedni zadek, mazej do Alp, tam je toho fůra,“ nakládá pak Krakonoš freeriderovi. Ale obrátí se kriticky i stráži přírody: „ty měj zase pochopení. U tyčový cesty deset metrů oblouk, za to chceš dávat tresty?“ Podle Krakonoše to chce vzájemný respekt mezi sebou a k horám. Jestli se na poli české ekovýchovy letos nestane nic dalšího, pak autor tohoto článku soudí, že jde o počin roku.

Česká ochrana přírody a ekovýchova se totiž dlouhodobě těžce potýká problémem, jak předat cílové skupině potřebné informace.

Učebnicový příklad leží právě v Krkonoších. Oblíbený národní park, kam za sezonu dorazí kolem 13 milionů lidí. To neoslovíte. Většina lidí se v parku sice chová spořádaně, ale v tak velké mase se najde už hodně lidí, kteří příkazy a zákazy nerespektují. Z části i proto, že nerozumí jejich smyslu. Proboha, proč bych si na Sněžce nemohl sednout na travičku? Proč by vadilo, že přejedu na lyžích po louce, vždyť je všude sníh?

Nedávno zveřejněné video z tvůrčí dílny Ondřeje Vacka z outdoorové firmy Hanibal ukazuje cestu, jak lze přirozeně a zábavně oslovit lidi, kteří si návštěvní řád nepřečtou, kolem informačních tabulí projdou, aniž by zpomalili a o informační letáčky nemají zájem.

Rap battle freerider vs. strážce parku nevznikl ze vzduchoprázdna. Ondřej Vacek pro Hanibal už dlouho točí produktová videa a recenze outdoorového vybavení. Mezi vcelku běžnými a řekněme „nudnými“ videi se 1. dubna 2021 objevilo jedno, ve kterém Ondřej Vacek vykročil daleko mimo žánr produktového videa. A zazářil nejen jako autor textu, ale i jako zpěvák a perfomer.

Na videu paroduje horolezeckého metodika na hudební motiv Kapitána Dema. Pokud patříte mezi horolezce, velmi pravděpodobně vám v uších uvízne refrén To je to místo, kde se navážeme.

Po nějaké době vydal Hanibal první rap battle Sportovkář vs. pískař, tedy duel mezi lezcem, který nedá dopustit na lezení na umělých stěnách, a lezcem z pískovcových skal.

A pak battle Ultrahiker vs. turista.

Do třetice pak Hanibal vypustil Freerider vs. strážce parku. Tenhle battle se ale odlišuje edukativní notou. Která z videa nijak bolestně netrčí, ale je tam jaksi organicky v pozadí.

Proč se Ondřej Vacek a firma Hanibal pustili do tématu bezesporu ekovýchovného? Ondřej Vacek říká, že on sám byl kdysi ten typ skituristy, který nebral vážně zákazy a příkazy, kam se v chráněné přírodě smí a nesmí. Ale také se z hor dlouho zná s Michalem Skalkou, který má v Krkonošském národním parku na starosti ekovýchovu. A díky debatám, které na téma ochrany přírody v parku vedli, přistoupil Vacek na myšlenku, že opravdu jsou místa, kam by se vstupovat nemělo. A že je dobré to říct ostatním.

„Ty rap battly jsou pro nás hlavně zábava,“ říká Vacek. „Ale řekli jsme si, že tomu dáme širší přesah. A s Michalem Skalkou jsme se domluvili, že uděláme Krkonoše.“ S tím, že Michal Skalka Ondřeje Vacka odborně „nabrífoval“, samotný text battlu a video je dílo Ondřeje Vacka a jeho spolupracovníka přes video Jana Šimánka.

A k tomu, že video je primárně zábava, Michal Skalka dodává, že přesně tohle je cesta, kterou se dá široké veřejnosti předat nějaká základní informace nejlépe. Nebo jen vzbudit o téma zájem. Což je věc, kterou ekovýchova sama o sobě moc neumí.

Ale platí to i z druhé strany. Leckterá firma se v rámci své korporátní odpovědnosti hlásí k ochraně přírody. A jistě to některé myslí opravdu upřímně.

A marketéři a PR oddělení pak vymýšlejí různé akce a kampaně, kterými to dávají najevo. Jak se ale osobně domnívá autor tohoto článku, z velké většiny takových akcí trčí právě ta PR snaha. Je patrné, že ty věci vznikly v kanceláři marketérů.

Rap battle Freerider vs. strážce parku působí přirozeně. A je to zábavné a vtipné. Což je dáno tím, že idea nevznikla na poradě vedení s PR agenturou, ale jako nápad dvou kamarádů, který sice každý dělá něco jiného, ale tady se to prostě potkalo.

K videu pak ještě vznikla webová stránka s dalšími „ochranářskými“ informacemi, a i s nabídkou skitouringového vybavení. Protože, jak říká Ondřej Vacek, videa jsou stále branding společnosti Hanibal.

„Ale je to udělaný tak, že jde o zábavu, na kterou jsou navěšeny nějaké ochranářské informace. A celé to je o Krkonoších, horách, kam potřebujete vybavení, které vám nabídneme,“ konstatuje Vacek.

A dodává, že Krkonošský park kromě práce Michala Skalky nestálo video ani korunu. Na webu pak najdete i rozhovor Ondřeje Vacka a Michala Skalky o tom, proč se příroda Krkonoš chrání, co je tam to cenné a proč je potřeba chodit po cestách (kterých jsou v Krkonoších stovky kilometrů). Rozhovor, který je po odborné stránce zajímavý, ale na který by bez toho rap battlu nikdo normální nenarazil.

S čím se trápí ekovýchova?

Michal Skalka za KRNAP říká, že jedna z nejtěžších věcí, se kterou se potýkají, je, jak výchovně působit na návštěvníky parku, aby to nebylo jen formou nekonečných zákazů, tabulek a cedulí. Zapeklitý je úkol dostat podstatné informace k těm správným lidem.

A nepomáhá tisknout víc brožurek. Na lidi je potřeba jít jinak. „Například když jsme cesty na vrcholu Sněžky ohradili oranžovou sítí, strhla se ohromná vlna zájmu. Lidé nám nadávali, co to děláme a proč jako vadí, když si někdo sedne do trávy,“ líčí Skalka.

Přečtěte si také | Vrchol Sněžky obepnula metr vysoká síť, má chránit přírodu

Několik dní pak lidé odpovědní za komunikaci Správy KRNAP s veřejností na Facebooku trpělivě vysvětlovali, že to, co je na Sněžce cenné, je tundra, ta obyčejná tráva, která ale není obyčejná. Rostou v ní docela vzácné byliny, ve které přímo hnízdí dva druhy ptáků, kteří nikde jinde nehnízdí. A proto není možné si tam sednout a dát si svačinu.

„Víme, že cedulky skoro nic nezmůžou. Ale zábrana vyvolala ohromnou pozornost a my měli příležitost lidem napřímo vysvětlit, proč se na tu travičku nemá nechodit,“ líčí Skalka.

Aktuální rap battle má podle něho oslovit zejména začínající skituristy. „Ty staré dědky, co na skialpech brázdí Krkonoše už padesát let, ty nic nového učit nemůžeme. Mají svoje prastará pravidla a jen těžko je budou měnit. Ale všechny ty nové nadšence, co s tím začínají, rádi poznávají lídry outdooru, může a má battle oslovit. Ti právě ta pravidla ještě nemají a neznají,“ shrnuje Skalka.

A pravidla jsou to vlastně prostá. "Jezděte po cestách, je jich dost. Jestli chcete jít volnou krajinou, jeďte do Alp," říká Skalka.

Michal Skalka coby šéf ekovýchovy parku spolupracuje i s dalšími firmami. Například s firmou Hudy, která také prodává outdoorové vybavení.

„Když si u nich koupíte skitouringový set nebo lavinové vybavení, nabídnou vám, že vás s tím naučí zacházet v Krkonoších na Brádlerových boudách,“ říká Skalka. „Pro nás je to opět možnost, jak se k té cílové skupině dostat – opět jsou to lidé, kteří teprve hledají a učí se. Proto na Brádlerky také přijeli“.

Přečtěte si také | Michal Skalka: Jak nezabít tetřívka

„A já na to jejich školení dorazím. Jsem sice oblečený jako strážce parku v zeleném, ale mám skialpy, takže jsem jeden z nich. Kolegové z Hudy mě představí jako kamaráda. Já mám pak skvělou příležitost jim ještě před tím, než je instruktoři naučí používat vybavení, říct to, co potřebuju. Záleží už na mne, zda je utluču mnoha nudnými informacemi, nebo příležitost, kterou jsme dostali, využiju líp.“

