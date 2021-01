Soud projednává poškození chladicí věže elektrárny aktivisty

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Hugo Charvát / Ekolist.cz Aktivisté v říjnu 2016 na tři dny obsadili chladicí věž elektrárny na protest proti povolení k její modernizaci a tím prodloužení jejího provozu do roku 2030.

Okresní soud v Pardubicích začal projednávat případ pěti aktivistů spolupracujících s organizací Greenpeace. Jsou obžalováni z poškození chladicí věže elektrárny ve Chvaleticích v roce 2016 a poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení. Aktivisté odmítli dohodu o vině a trestu, i když uznali, že při protestu nechtěně způsobili škodu na zařízení. Nesouhlasili ale s tím, že elektrárně způsobili poruchu, elektrárna byla v době protestu mimo provoz. Soud odpoledne jednání odročil na konec ledna.

Aktivisté již uhradili škodu téměř 560 000 korun. Podle jednoho z obžalovaných Roberta Hrdiny je trestní stíhání účelové, elektrárna se tak snaží zastrašit své odpůrce. "Nic jsme poškodit nechtěli," řekl Hrdina.

Podobně se vyjadřovali další obžalovaní. Domnívali se, že škody na chladicí věži jsou nepatrné a jejich jednání bude možné hodnotit nanejvýš jako přestupek. Při obdobných akcích v minulosti se žádné trestní stíhání nevedlo. Uvedli, že k protestu si cíleně vybrali období, kdy elektrárna byla kvůli opravám a odstraňování následků požáru mimo provoz.

"Kdybychom chtěli elektrárnu poškodit, měli jsme k tom spoustu jiných příležitostí," řekl další z obžalovaných Petr Kucka.

Aktivisté v říjnu 2016 na tři dny obsadili chladicí věž elektrárny na protest proti povolení k její modernizaci a tím prodloužení jejího provozu do roku 2030. Za pomoci horolezecké techniky na věž slanili a navrtali do opláštění kolem stovky děr, poté na ni ukotvili a rozvinuli transparenty. Uvnitř chladicí věže odpálili několik dýmovnic, aby vizuálně znázornili exhalace z elektrárny. Podle elektrárny tím věž znečistili.

Znalec z oboru energetika a všeobecné strojírenství dnes uvedl, že blok elektrárny nemohl bez chladicí věže fungovat. Opravovat vnější plášť věže za provozu by bylo proti bezpečnostním předpisům, u vnitřní části by to bylo nemožné.

Odstávka kvůli požáru skončila 18. října, z dnešních výpovědí ale nebylo jasné, zda blok s věží byly od 19. října do 2. listopadu v provozu nebo měly poruchu. Od 3. listopadu do 15. listopadu se věž nevyužívala kvůli opravě vnitřního pláště. Soud proto jednání odročil na 27. a 28. ledna a 5. února, aby případně získal informace o provozu elektrárny v říjnu a listopadu 2016, zvažuje i výslech dalšího znalce ze stavebnictví.

Protestní akce se zúčastnilo i dalších šest aktivistů ze zahraničí. Jejich trestní stíhání se koná samostatně.

