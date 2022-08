Soud uložil šéfovi Lesní správy Lány peněžitý trest, rozsudek není pravomocný Licence | Některá práva vyhrazena Foto | šJů / Wikimedia Commons Zákaz vstupu do Lánské obory u Klíčavské přehrady (v obci Běleč). Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Kladenský soud včera uložil šéfovi Lesní správy Lány Miloši Balákovi v kauze těžby kamene v lánské oboře peněžitý trest 870 000 korun a dvouletý zákaz činnosti v organizacích, které spravují státní majetek. Rozsudek není pravomocný. Státní zástupkyně Denisa Sotáková Balákovi navrhovala dvouletý trest s podmíněným odkladem na tři roky, peněžitý trest 1,6 milionu korun a zákaz činnosti na čtyři roky v organizacích, které spravují státní majetek. Obhájce Jan Staněk požadoval zproštění obžaloby, případně peněžitý trest. Šéf Lesní správy vinu odmítá, jednání se nezúčastnil. Státní zástupkyně i obhájce si ponechali lhůtu pro podání případného odvolání. V závěrečné řeči Sotáková uvedla, že Balák podepsal nevýhodnou smlouvu na prodej kamene, který prodal výrazně levněji, než byla jeho tržní cena. Jednal podle ní vědomě v rozporu s účelem, pro který mu byl majetek svěřen. Svým podpisem nevýhodné smlouvy způsobil Lesní správě Lány škodu zhruba 1,6 milionu korun. Sotáková uvedla, že nevýhodnou zakázku Balák plánoval, což podle ní dokazují některé odposlechy. "Obžalovaný o svém plánu čile komunikoval se zástupcem společnosti Energie," řekla. Po vynesení rozsudku nevyloučila, že odvolání podá. "Počkáme na písemné vyhotovení rozsudku a všechno zvážíme," doplnila. Podle ní je podstatné, že soud shledal, že o vině bylo rozhodnuto plně dle podané obžaloby. Obhájce se k rozsudku vyjádřit nechtěl. "Bez komentáře," řekl novinářům. Před tím uvedl, že se u soudu neprokázalo, že škoda vznikla. Výpovědí ani odposlechy podle něj nepotvrzují, že by se s kamenivem nakládalo nezákonně. Cena určená za materiál byla zcela odpovídající, uvedl obhájce. "Záměrem obžalovaného bylo, aby jako vedlejší produkt té stavební činnosti bylo zajištění opravy cest," řekl advokát a dodal, že rekonstrukce cest se prokazatelně uskutečnila. Sotáková dříve novinářům řekla, že nelze předvídat, zda může prezident Miloš Zeman Balákovi udělit milost, stejně jako to učinil v případu ovlivňování jiné zakázky v Lánské oboře. V té byl Balák pravomocně odsouzen k tříletému vězení. Soudce Ivo Poštolka ve zdůvodnění rozsudku řekl, že Balák byl odsouzen za přečin, což je méně závažný trestný čin. Shodně se státní zástupkyní zdůraznil, že na Baláka je třeba po milosti nahlížet jako na dosud bezúhonného občana. V případě, že by žalobkyně či obhájce podali odvolání, bude se kauzou zabývat Krajský soud v Praze. Kauza kolem zakázek Lesní správy Lány začala v červnu 2017 - 21. června státní zástupce Jiří Pražák oznámil, že policie zadržela tři lidi kvůli podezření ze sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě a dalších trestných činů, které se týkají tendrů Lesní správy Lány, která je příspěvkovou organizací Kanceláře prezidenta republiky. Podle tehdejších informací ČTK byl mezi zadrženými ředitel lesní správy Miloš Balák. Sporná zakázka se týká sanace svahů v údolí vodní nádrže Klíčava. 22. června 2017 - Pražák oznámil, že policie obvinila dva ze tří zadržených lidí. Všechny tři policie propustila. 30. srpna 2017 - Kancelář prezidenta republiky podala námitku proti postupu Vrchního státního zastupitelství (VSZ) v Praze ve věci vyšetřování veřejných zakázek Lesní správy Lány. Podle Hradu se pražští žalobci případu ujali nezákonně. 20. září 2018 - Česká televize s odvoláním na Jiřího Pražáka uvedla, že v kauze zakázek Lesní správy Lány policie obvinila dalšího aktéra - jednu z firem stíhá za sjednání výhody při zadání zakázky. 11. června 2019 - Kancléř prezidenta Vratislav Mynář odmítl obvinění z "úporného" naléhání na bývalého ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO) kvůli podání stížnosti pro porušení zákona v kauze Lesní správy Lány. Pelikána v prohlášení zaslaném ČTK ohledně předání stížnosti Mynář obvinil ze lži. Podle Pelikána na něj Mynář několikrát naléhal, aby stížnost podal a na případ se ho poté několikrát vyptával. Jeho chování označil za "dosti úporné". Ministr žádost nepodal. 26. června 2019 - V Lánské oboře skončila oprava svahů podél nádrže Klíčava. Projekt v hodnotě zhruba 300 milionů korun má bránit erozi půdy a následnému usychání stromů kolem nádrže. Miloš Balák novinářům řekl, že zakázka na práce byla stoprocentně v pořádku a o nutnosti provést práce bylo rozhodnuto ještě v době, kdy Lesní správu Lány nevedl. 23. července 2019 - Policie ukončila vyšetřování případu Lesní správy Lány. České televizi to potvrdilo Vrchní státní zastupitelství v Praze. 26. srpna 2019 - Policie navrhla obžalovat dva lidi a jednu právnickou osobu za zmanipulování veřejné zakázky Lesní správy Lány. Prezidentův kancléř Vratislav Mynář ČTK řekl, že chce v případu ctít presumpci neviny a že Baláka neodvolá. 20. května 2020 - Vrchní státní zastupitelství v Praze (VSZ) podalo žalobu na dvě fyzické a jednu právnickou osobu kvůli manipulaci veřejné zakázky na druhou etapu opravy svahů u vodní nádrže Klíčava v Lánské oboře. 22. října 2020 - Kladenský soud začal projednávat kauzu možného ovlivnění zakázky v Lánské oboře. Mezi obžalovanými před soudem stanul šéf Lesní správy Lány Miloš Balák, který podle přednesené obžaloby umožnil dalšímu obžalovanému, manažerovi firmy Energie - stavební a báňská Liborovi Tkadlecovi výhodu při přípravě a zadání veřejné zakázky. Třetím z obžalovaných byla společnost Energie - stavební a báňská. 7. května 2021 - Kladenský soud uložil Balákovi nepodmíněný tříletý trest ve věznici s ostrahou, čtyřletý zákaz činnosti a peněžitý trest. Podle rozsudku ovlivnil veřejnou zakázku. Tkadlec dostal podmíněný a peněžitý trest, firma měla zaplatit peněžitý trest přes pět milionů korun a má několikaletý zákaz účasti ve veřejných zakázkách. Odsouzení se odvolali. 27. května 2021 - Česká televize uvedla, že policie navrhla obžalovat Baláka z porušení povinnosti při správě cizího majetku kvůli těžbě kamene v Lánské oboře. Státní zástupkyně podala obžalobu ke kladenskému okresnímu soudu v polovině srpna. 25. listopadu 2021 - Kauzou kolem těžby kamene se začal zabývat soud, Balák před ním svou vinu odmítl. 24. března 2022 - Krajský soud v Praze potvrdil Balákovi tříletý trest vězení za ovlivnění zakázky na zajištění a odvodnění svahů v Lánské oboře kolem vodní nádrže Klíčava. Dostal i peněžitý trest 1,8 milionu korun a čtyřletý zákaz činnosti. Manažer firmy ESB Libor Tkadlec dostal podmíněný dvouapůlletý a peněžitý trest, firma ESB musí zaplatit 5,4 milionu korun a má tříletý zákaz účasti ve veřejných zakázkách. 29. března 2022 - Prezident Miloš Zeman udělil Balákovi milost. Zohlednil jeho bezúhonnost i pracovitost, uvedl. Podle Zemana nebyla zřejmě pro odsouzení Baláka rozhodná povaha činu, ale to, kde pracuje. Zemanovo rozhodnutí kritizovali vládní i opoziční politici, Unie státních zástupců označila odůvodnění milosti za nepřijatelné. 6. dubna 2022 - Senát ve svém usnesení označil milost, kterou udělil prezident Balákovi, za nepřijatelnou. 7. dubna 2022 - Prezident v rozhovoru pro Mladou frontu Dnes řekl, že Balák odsouzený za ovlivňování veřejné zakázky v Lánské oboře se v případu neobohatil ani nevznikla žádná "národohospodářská škoda". 21. července 2022 - Česká televize uvedla, že se kauzou zakázky na zajištění a odvodnění svahů v Lánské oboře bude zabývat ještě Nejvyšší soud. Dovolání podali společnost Energie - stavební a báňská (ESB) a její manažer Libor Tkadlec. 23. srpna 2022 - Kladenský soud uložil Balákovi v kauze těžby kamene v lánské oboře peněžitý trest 870.000 korun a zákaz činnosti v organizacích, které spravují státní majetek. Rozsudek není pravomocný.

