Soud v Mostě zamítl žalobu na osm lidí žalovaných za obsazení rypadla

Okresní soud v Mostě včera zamítl žalobu společnosti Vršanská uhelná na osm lidí žalovaných za obsazení rypadla lomu Vršany u Mostu na podzim 2019. Čtyři lidé se podle soudce Rudolfa Malého skutku dopustit nemohli, protože bylo prokázáno, že tou dobou byli jinde, u dalších čtyř se nepodařilo prokázat, že na velkostroj vylezli. Vršanská uhelná má uhradit zhruba 380 000 korun za náklady řízení. Rozsudek není pravomocný, strany mohou podat odvolání. Mluvčí skupiny Sev.en, pod niž Vršanská uhelná patří, Gabriela Sáričková Benešová ČTK řekla, že firma se chce nejprve seznámit s rozsudkem.

Soud rozhodoval o návrhu Vršanské uhelné, která požadovala asi 70 000 korun. Podle dřívějšího vyjádření Vršanské uhelné aktivisté nijak nenarušili těžbu uhlí a vymáhaná částka představovala náklady na pronájem výškové plošiny či posílení ochranky. Žalovaní opakovaně tvrdili, že na místě nebyli a že policie chybně určila jejich totožnost.

"Soud má za prokázané, že došlo k porušení práva žalobkyně, že došlo k vniknutí do dobývacího prostoru, a že také je v kauzálním nexu (příčinné souvislosti), že osoby svým jednáním způsobily škodu," uvedl Malý. "To zásadní v této věci ovšem je, jestli se podařilo prokázat žalobkyni, že to byli právě žalovaní, kteří škodu způsobili," doplnil soudce. Identifikace osob podle Malého nebyla v pořádku, a nelze tak s jistotou tvrdit, že šlo o stejné lidi, kteří na rypadlo vylezli.

Zástupce žalobce František Marek novinářům řekl, že na fotografiích, které pořídila policie, zajištění aktivisté dělají grimasy, jsou pomalovaní a nebylo jim tehdy možné ani sejmout otisky prstů. Konstatoval, že by policie možná měla zlepšit nebo změnit postupy tak, aby příště zodpovědné osoby ztotožnila.

"Dle mého názoru nelze zpochybňovat závěr, který prezentoval i soud, že to jednání, které bylo předmětem řízení, je protiprávní, společensky vysoce škodlivé a nebezpečné," uvedl Marek. To byl podle něj důvod, proč společnost žalobu podala. "Právě bezpečnost je největším problémem podobných akcí. Aktivisté svým chováním a neznalostí provozu v aktivním povrchovém lomu riskují nejen svoje zdraví, ale také bezpečnost našich zaměstnanců a příslušníků zasahujících jednotek IZS," uvedla Sáričková Benešová. O dalším postupu společnost rozhodne po doručení písemného vyhotovení rozsudku okresního soudu, dodala.

Aktivisté obsadili velkostroj 29. října 2019. Policie je tehdy opakovaně vyzývala, aby rypadlo opustili. Nakonec se tak stalo skoro po třech dnech. Zástupce žalobce, kterým je společnost Vršanská uhelná, v závěrečné řeči uvedl, že obžalovaní na rypadle byli a dokazují to mimo jiné policejní záznamy. Naproti tomu zástupci žalovaných se shodli, že nebylo prokázáno, že jejich klienti velkostroj obsadili. Navrhli proto zamítnutí žaloby. Oba také požadovali uhrazení nákladů za soudní řízení.

Protest se tehdy uskutečnil proti zvažovanému prodeji elektrárny Počerady firmě finančníka Pavla Tykače.

