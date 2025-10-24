https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/soud-ve-francii-poprve-potrestal-tzv.greenwashing-totalenergies-zaplati-pokutu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Soud ve Francii poprvé potrestal tzv. greenwashing, TotalEnergies zaplatí pokutu

24.10.2025 01:44 (ČTK)
Ilutrační foto
Ilutrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Francouzská energetická společnost TotalEnergies klamala spotřebitele reklamní kampaní, která porušila zákon o takzvaném greenwashingu. Rozhodl o tom tamní občanskoprávní soud, a to v prvním rozsudku podle tohoto zákona. TotalEnergies v kampani v roce 2021 zobrazovala převážně větrné a solární elektrárny a tvrdila, že se do roku 2050 stane uhlíkově neutrální. To bylo podle soudu zavádějící.
 
Soud firmě nařídil, aby zaplatila 8000 eur (194 600 Kč) jako odškodné každé ze tří žalujících nevládních organizací a dalších celkem 15 000 eur (364 600 Kč) na pokrytí jejich soudních výdajů.

TotalEnergies musí také do měsíce odstranit z webu všechna prohlášení týkající se uhlíkové neutrality a přechodu na novou energetiku, která soud označil za zavádějící. Dále musí na svých stránkách zveřejnit odkaz na soudní rozhodnutí, jinak společnosti hrozí pokuta až 20 000 eur denně, uvedla agentura Reuters.

"Toto historické rozhodnutí je prvním případem na světě, kdy byla velká ropná a plynárenská společnost shledána odpovědnou za to, že uvedla veřejnost v omyl tím, že ozelenila svůj obraz ohledně svého příspěvku k boji proti změně klimatu," uvedla v reakci francouzská součást organizace Přátelé Země.

Greenwashing, čili lakování nazeleno, je praktika, kdy podniky mylně či zavádějícím způsobem prezentují své produkty jako ekologické, aniž skutečně splňují standardy udržitelnosti. Ve Francii od roku 2021 platí zákon umožňující tyto praktiky pokutovat.

Explicitně jsou zakázány vágní nebo zavádějící formulace jako "přátelské k životnímu prostředí" nebo "uhlíkově neutrální". Všechna marketingová tvrzení o udržitelnosti a vlivu na životní prostředí také musejí být podle zákona podložená a vědecky prokazatelná.

