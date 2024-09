Soud vyhověl žalobě ornitologů proti výstavbě lanovky v Brně

Foto | Lubomír Tichý / Lubomír Tichý / ČSO Letecký pohled na lesy nad Svratkou, které má protnout lanovka.

Soud dnes vyhověl správní žalobě, kterou podala Česká společnost ornitologická (ČSO) na ministerstvo dopravy kvůli povolení výstavby lanovky v Brně. Rozhodnutí je pravomocné, lze se proti němu bránit kasační stížností u Nejvyššího správního soudu. Lanovka má vést z Pisárek k univerzitnímu kampusu v Bohunicích. Vedení Brna pokládá projekt za 950 milionů korun za přínosný z dopravního hlediska, na 6000 lidí ale proti lanovce podepsalo petici.Pražský městský soud zrušil jak dubnové pravomocné rozhodnutí ministerstva dopravy o povolení stavby, tak i předchozí rozhodnutí drážního úřadu z října roku 2022. Věc úřadům vrátil k dalšímu řízení. "Dospěli jsme k jednoznačnému závěru, že obě dvě ta rozhodnutí nemohou obstát a je na místě je zrušit," uvedl předseda senátu pražského městského soudu Ladislav Hejtmánek.

Drážní úřad podle soudce své rozhodnutí vydal, ačkoliv bylo zjištěno, že na dotčeném území se vyskytují zvláště chráněné druhy živočichů a záměr na ně bude mít spíše negativní vliv. Měl proto před rozhodnutím provést příslušné řízení podle zákona o ochraně přírody a krajiny. "Neříkáme, že záměr nelze realizovat, ale říkáme, že řízení musí proběhnout," vysvětlil předseda soudního senátu.

Ornitologové dlouhodobě upozorňují na to, že stavba by nenávratně poškodila cennou lesní lokalitu na pravém břehu řeky Svratky, a to včetně největšího jihomoravského nocoviště havranů a kavek. Žalobě jihomoravské pobočky ČSO přiznal dříve pražský městský soud odkladný účinek, čímž pozastavil účinky stavebního povolení až do skončení soudního řízení.

"Mám radost, že nám soud dal zapravdu v tom, že ten záměr nebyl řádně posouzen z pohledu životního prostředí, hlavně z pohledu ochrany zvláště chráněných druhů. Teď je řada na městu, aby doložilo, že existuje důvod tu lanovku stavět i s tím, že to má takovéto negativní vlivy. Musí prokázat veřejný zájem, který převyšuje ochranu přírody," řekl novinářům po jednání předseda pobočky ČSO Jan Sychra.

Příslušné ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny stanoví, že výjimky ze zákazů u zvláště chráněných živočichů povoluje orgán ochrany přírody, a to na žádost toho, kdo zamýšlí uskutečnit škodlivý zásah, a v případech, kdy nad zájmem ochrany přírody převažuje jiný veřejný zájem. "Kdykoliv se má zasáhnout do života zvlášť chráněného druhu - to znamená do jejich populací či biotopů, čímž se myslí nejenom třeba hnízdiště, ale právě i nocoviště - mělo by běžet řízení o výjimce ze škodlivého zásahu," uvedl Sychra.

Součástí takového řízení je podle něj i stanovení kompenzací za škodlivý zásah, respektive definování toho, jak škodlivé vlivy minimalizovat. "Podle nás by ale kompenzace nebyly možné. Pořád si myslíme, že ten záměr vůbec nemá opodstatnění, a nedovedeme si představit, jakým způsobem by mohlo být změněno rušení, kdy lanovka má lítat přes nocoviště tisíců ptáků. Kompenzací by například mohlo být, že by lanovka vedla jinde," dodal ornitolog.

ČSO se obává se kolizí ptáků s nosnými lany i skleněnými plochami i rušení všech živočichů. Znalec Mojmír Vlašín u soudu dříve vypověděl, že na místě objevil 26 zvláště chráněných druhů živočichů. Ne všech se záměr dotkne, některých ale podle něj ano, a to významně.

Vedení města ohledně projektu argumentuje mimo jiné tím, že do univerzitního kampusu a okolí cestuje denně mnoho lidí a že by lanovku mohli využívat ti, kteří budou přijíždět na akce do multifunkční haly vedle pisárecké vozovny. Brněnský dopravní podnik již dříve uvedl, že lanovka může sloužit i zaměstnancům a pacientům fakultní nemocnice.

Potřebu lanovky ale zpochybňují třeba i opoziční Zelení. Uvádějí, že oblast kampusu i halu už dostatečně obsluhují tramvaje, trolejbusy a autobusy. K žalobě ornitologů se připojilo i několik vlastníků nemovitostí u zamýšlené lanovky, kteří poukazovali na to, že stavba zásadním způsobem naruší jejich soukromý a rodinný život.

