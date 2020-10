Soud zamítl dovolání lidí z Broumovska žádajících regulaci vlků

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Kjetil Kolbjornsrud / Shutterstock.com Jak obvodní soud, tak později Městský soud v Praze konstatovaly, že vlci jsou zvláště chránění živočichové a je zakázáno, zasahovat do jejich přirozeného vývoje. Pokud způsobují škody, lze požadovat náhradu od státu.

Nejvyšší soud (NS) zamítl dovolání skupiny lidí z Broumovského výběžku na Náchodsku žádajících regulaci počtu vlků. Zvířata jim údajně působí škody a náhrady od státu jsou podle lidí nedostatečné. Lidé chtěli žalobami přimět k regulaci vlčí populace ministerstvo životního prostředí. Takové soudní rozhodnutí by ale podle soudů všech stupňů bylo nepřípustným zásahem do výkonné moci. Verdikt NS je dostupný na jeho úřední desce.

Lidé z Broumovska se obrátili nejprve na Obvodní soud pro Prahu 10. Žádali, aby uložil ministerstvu povinnost, do šesti měsíců legalizovat "možnost přímé obrany před škodami způsobenými vlkem obecným". Dále se domáhali regulace vlků s ohledem na místní specifika, pro Broumovsko žádali "absolutní omezení" kvůli hustému osídlení a majetkovým škodám.

Jak obvodní soud, tak později Městský soud v Praze ale konstatovaly, že vlci jsou zvláště chránění živočichové a je zakázáno, zasahovat do jejich přirozeného vývoje. Pokud způsobují škody, lze požadovat náhradu od státu.

V dovolání k NS argumentovali lidé z Broumovska tím, že náhrady škod jsou nedostatečné a že ideálním řešením by bylo, přestat vlka chránit. NS připustil, že změna zákona, která by vyjmula vlka obecného ze seznamu zvlášť chráněných živočichů, by snad mohla vést k požadovanému výsledku, tedy k omezení jeho populace a snížení rizika škod. Není však podle verdiktu úkolem soudu, aby nařizoval státu takový postup.

"Rozhodnutí soudu, jímž by bylo ministerstvu uloženo, připravit a předložit vládě návrh zákona, by představovalo nepřípustné vykročení z ústavních mezí oprávnění soudu, nepřijatelný zásah do realizace moci výkonné ze strany moci soudní a obcházení výslovné úpravy zákonodárné iniciativy," stojí v rozhodnutí.

V Česku se letos narodila vlčata nejméně deseti vlčím smečkám, a to na Šumavě, v Krušných a Lužických horách, u Ralska, na Broumovsku, ve Slezských Beskydech a v oblasti Javorníků. Dokazují to záběry z fotopastí, ale také videa pořízená v terénu, oznámilo nedávno Hnutí Duha Olomouc, které vede celostátní program na ochranu velkých šelem. Kromě volně žijící zvěře vlci loví také například ovce a kozy. Farmáři tak musí lépe zabezpečovat svá stáda.

