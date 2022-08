Soukromá firma chce u Frýdlantu na Liberecku postavit 11 větrných elektráren

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Firma W.E.B Větrná Energie chce nedaleko Frýdlantu na Liberecku postavit 11 větrných elektráren. Pokud to uskuteční, bude jejich celkový výkon zřejmě vyšší, než jaký je dohromady u všech funkčních větrných elektráren v Libereckém kraji. Zatím jde o záměr, připomínky bylo možné posílat minulý týden, vyplývá z údajů na webu informačního systému EIA pod kódem MZP509. Námitky proti navrženému řešení má například občanská iniciativa Zdravá Řasnice.

"Bezpečné větrné elektrárny by se měly realizovat pouze tam, kde budou bezpečně a efektivně sloužit. Oblast plánovaná pro realizaci Větrného parku Řasnice takovým místem, podle našeho názoru, rozhodně není. Tato oblast je pro nás cenná, vyhledávaná pro svůj klid, pěší turistiku, malebnost - a je pro nás cennější bez takovéhoto zamýšleného projektu," uvedli za iniciativu Jolana a René Bláhovi.

V Libereckém kraji je podle webu České společnosti pro větrnou energii 31 větrných elektráren. Jsou v sedmi lokalitách v příhraničí ve Frýdlantském výběžku a okolí Hrádku nad Nisou na Liberecku. Celkovým výkonem 50 megawatt (MW) se kraj řadí v republice na třetí místo za Ústecký a Karlovarský kraj. V kraji je největší a zároveň nejmladší větrný park u Hrádku. V roce 2017 ho dokončila firma EEH, postavila 13 větrných věží o celkovém výkonu 26 MW.

V Horní Řasnici provozuje společnost W.E.B Větrná Energie zatím jednu větrnou elektrárnu (VTE), postavenou před deseti lety. V plánu má nad údolím s obcemi Horní Řasnice, Dolní Řasnice a Krásný Les postavit 11 dalších o celkovém výkonu 46,2 až 68,2 MW. Každá z větrných elektráren by měla být schopna ročně dodat 12 GWh elektřiny. "Dodávka 12 000 MWh pokryje roční spotřebu 3430 českých domácností s 8600 obyvateli. Samozřejmě při maximálním počtu 11 VTE se již jedná o významný zdroj elektřiny, který by pokryl roční spotřebu 20 procent domácností v Libereckém kraji, což by podstatně navýšilo soběstačnost Libereckého kraje," píše se v oznámení záměru.

Zástupci občanské iniciativy mají ale obavy z hluku, z takzvaného flikru efektu, tedy rychlého střídání světla a stínu, i narušení krajinného rázu. Vadí jim také navržená výška větrných elektráren, tak vysoké nikde jinde v kraji nejsou. Investor má v plánu postavit 166 metrů vysoké věže s průměrem rotoru 150 metrů. Vrtule tak budou dosahovat až do výšky 241 metrů, u dosud jediné funkční větrné elektrárny postavené v Horní Řasnici to je 130 metrů. Má věž vysokou 80 metrů s rotorem o průměru 100 metrů.

Podle autorů záměru se lokalita plánovaná pro výstavbu větrných elektráren nachází v migračním koridoru ptáků a netopýrů. "V této fázi je doporučeno zpřesňujícím průzkumem sledovat migraci ptáků a netopýrů a dle výsledků přijmout opatření na minimalizaci vlivu. Navrhovaný průzkum je pro aktuální sezonu připravován a bude součástí dokumentace EIA, s kterou se počítá," píše se v závěru záměru.

