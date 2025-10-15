Soukromí zemědělci kritizují Šebestyána za vazby na zemědělské koncerny
"Jde tedy o kandidáta, který jasně reprezentuje zájmy největších zemědělských koncernů a tím ukazuje, jakým směrem chce budoucí vláda resort zemědělství vést," sdělil Šebek.
Asociace také upozornila na Šebestyánovo působení v čele Státního zemědělského zemědělského fondu (SZIF). Šebestyánova nominace podle malých farmářů vyvolává otázky, zda jeho kandidatura nevyhovuje zájmům Babiše. "Stál (Šebestyán) v čele platební agentury, jež navzdory všem podezřením a upozorněním nadále systematicky vyplácela peníze firmám Agrofertu, a pak tyto kroky i velice zvláštní argumentací obhajovala," uvedl Šebek.
Firmy z Babišova holdingu Agrofert mají podle ministerstva zemědělství kvůli jeho střetu zájmů vracet miliardové dotace. SZIF měl podle Šebka zastavit vyplácení dotací ihned poté, co se objevila podezření ze střetu zájmů. Jde o dotace vyplacené mezi lety 2017 a 2021. Šebestyán byl ředitelem zemědělského fondu jmenovaný na konci roku 2013 a odešel na konci srpna 2022.
Šebestyán z vedení fondu odešel po dohodě s tehdejším ministrem zemědělství Zdeňkem Nekulou (KDU-ČSL). Server Seznam Zprávy uvedl, že jeho odstup požadovala zejména ODS. Šebestyán čelil kritice, že při vyplácení zemědělských dotací stranil Babišovu holdingu Agrofert.
Ministerstvo požaduje vrátit zhruba sedm miliard korun. Agrofert i Babiš opakovaně říkají, že pro vracení peněz není důvod. Zemědělský fond začal podnikat první kroky k zpětnému získání dotací koncem letošního září.
Například Zemědělský svaz ale zastává jiný názor. Předseda svazu Martin Pýcha nedávno v České televizi řekl, že Šebestyán by byl dobrou volbou na ministra. Mezi zemědělci je podle něj považovaný za uznávaného odborníka. K obsazení ministerské pozice odborníkem, který rozumí zemědělským procesům, má dostatečné zkušenosti a autoritu, vyzvala dříve také Agrární komora ČR nebo Lesnicko-dřevařská komora ČR.
reklama