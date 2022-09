Soutěsky ve Hřensku se v letošní sezoně neotevřou, jsou nebezpečné

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Oblíbená turistická atrakce ve Hřensku na Děčínsku, projížďka na lodičkách v soutěskách řeky Kamenice, je podle geologů nebezpečná a letos se už neotevře. Hrozí pád kamenů i ohořelých stromů ze skalních útvarů, škody způsobil rozsáhlý lesní požár, který v národním parku vypukl 24. července. Hasiči ho uhasili po 20 dnech. Původní předpoklad starosty obce Zdeňka Pánka, že se turisté budou moct na lodičky vypravit ještě v září, nevyšel. Zaměstnanci obce dokonce museli přerušit práce na sanaci vodní cesty, řekl starosta ČTK.

"Musí se odstranit stromy z vodní cesty, protože hrozí akutní nebezpečí, že kdyby přišly deště, tak (stromy) tvoří zábranu, která by se potom mohla protrhnout a Hřensko jako takové by bylo skutečně ohroženo," uvedl Pánek. Podle něj by se pracovníci mohli na místo vrátit opět na podzim. Práce pak ale bude zřejmě komplikovat počasí. Obec jako provozovatel lodiček zároveň přichází o miliony korun, za běžných okolností by totiž turisté mohli do soutěsek až do 5. listopadu. "Chtěli bychom je znovu přivítat 1. dubna," dodal starosta. Soutěsky jsou hlavním lákadlem pro turisty, kteří do Hřenska míří. Ztráty proto počítají i podnikatelé.

O možné podpoře místních podnikatelů bude jednat ministerstvo pro místní rozvoj s ministerstvem průmyslu a obchodu. "Cestovní ruch v Českém Švýcarsku podporujeme prostřednictvím agentury CzechTourism všemi dostupnými prostředky, aby se turisté do oblasti vrátili, a zmírnily se tak další škody spojené s jejich odlivem," informovala ČTK tisková mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Veronika Hešíková. Území zasažené požárem chce ministerstvo zvýhodnit v národních programech, které se týkají podpory venkova a cestovního ruchu. Ještě letos se pak otevře výzva například na budování turistických tras.

Obce, které požár zasáhl, mohou požádat o dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP ČR). "Aktuálně je podaných pět žádostí v celkovém objemu 32 milionů korun," sdělila ČTK tisková mluvčí fondu Lucie Früblingová. V dotačním programu na obnovu infrastruktury, likvidaci škod po rozsáhlém požáru a podporu preventivního protipožárního opatření je připraveno 100 milionů korun. Pokud bude potřeba, ministerstvo životního prostředí částku zvýší. Podpora na jeden projekt může být až 15 milionů korun. Obce mohou posílat žádosti do konce října.

Geologové mapují situaci v celé oblasti, kterou požár zasáhl. "Primárně jsme se zaměřovali na silnici ze Hřenska na Mezní Louku, abychom ji mohli otevřít, což se stalo 1. září," řekl ČTK za správu národního parku Richard Nagel. Jako další na řadu přijde zpřístupnění cest na Pravčickou bránu. Cesta přes Dlouhý důl by se mohla otevřít za několik týdnů, následovat bude Gabrielina stezka a soutěsky Kamenice. "V soutěskách je situace nejproblematičtější. Je tam velmi složitý terén. Riziko pádu kamenů je veliké, je tam i riziko pádu ohořelých stromů," doplnil Nagel. Zda se soutěsky znovu zprovozní do 1. dubna, podle něj není jasné.

Od začátku měsíce zůstala v národním parku jedna dobrovolná jednotka hasičů, kterou si nasmlouvala správa parku kvůli dohledu nad požářištěm. Ohnisko se v parku neobjevilo podle Nagela asi deset dnů, proto zřejmě během tohoto týdne dobrovolníci z parku odjedou. Profesionální hasiči ponechali na místě mj. hadice, čerpadla a nádrže na vodu. Správa bude hasičskému sboru techniku vracet 24. září.

U požáru, který podle policie vznikl pravděpodobně v Malinovém dole, se vystřídalo zhruba 6000 hasičů a 400 kusů techniky. Policie vyšetřuje událost jako obecné ohrožení. Obec Staré Křečany na Děčínsku chce kvůli požáru podat žalobu na neznámého pachatele. ČTK to řekl starosta František Moravec. Soudit se chtějí i obyvatelé osady Mezná, kde shořely tři domy, vedení správy parku podle nich mohlo ničivému požáru zabránit. "Ještě to ladíme s právníky. Pokoušíme se získat informace z vyšetřování, abychom měli nějaké podklady. Určitě ji podat chceme na toho, kdo to zanedbal," řekl ČTK jeden z poškozených obyvatel. Park vinu odmítá.

