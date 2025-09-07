Soutěž o nejlepší ekologický projekt vyhrály Ptačí parky
"Každoročně nám soutěž E.ON Energy Globe ukazuje, kolik inspirativních a smysluplných projektů v oblasti udržitelnosti a ochrany přírody v České republice vzniká. Pro nás je velkou ctí, že jim můžeme poskytnout prostor, podporu a zviditelnění," uvedla generální ředitelka firmy v České republice Claudia Viohl.
Projekt Ptačí parky České společnosti ornitologické aktivně obnovuje a chrání přírodní prostředí na téměř 700 hektarech po celé České republice. Vznik sedmi parků, jako jsou Josefovské louky nebo Zbudovská blata, pomáhá chránit ohrožené druhy ptáků a dalších živočichů, obnovuje mokřady a krajinu a zároveň nabízí prostor pro vzdělávání i odpočinek. Plánem je, aby do roku 2042 byly v každém kraji.
Mezi šesti letošními finalisty byla například i nadace pro ekologickou zemědělskou půdu nebo projekt, který pomocí laserů likviduje kosmické smetí. Loni v soutěži uspěla milovická rezervace velkých kopytníků, kterou spravuje společnost Česká krajina. Projekt se snaží navracet rovnováhu do krajiny. V rezervaci pomáhají divocí koně, zubři a pratuři efektivně obnovovat přirozené ekosystémy.
Soutěž oceňuje projekty a inovativní nápady, které se týkají životního prostředí a úspor energií. Vítěz české soutěže zastupuje Českou republiku na světovém finále.
reklama