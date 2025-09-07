https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/soutez-o-nejlepsi-ekologicky-projekt-vyhraly-ptaci-parky
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Soutěž o nejlepší ekologický projekt vyhrály Ptačí parky

7.9.2025 12:20 | BRNO (ČTK)
Tůň v Ptačím parku Kosteliska
Foto | Ondřej Ryška / ČSO
Soutěž o nejlepší ekologický projekt v Česku letos vyhrály Ptačí parky, uspěly v konkurenci více než dvou stovek přihlášených. Z finálové šestice v soutěži E.ON Energy Globe vybrala vítěze hlasováním veřejnost. Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo včera na ekologickém festivalu v Brně. ČTK to oznámil mluvčí společnosti E.ON Lubomír Budný. Loni v soutěži zvítězila milovická rezervace velkých kopytníků.
 
Do letošního 17. ročníku soutěže se přihlásilo 216 projektů, loni jich bylo 167. O vítězi rozhodovala veřejnost v on-line hlasování, do kterého se zapojilo přes 24 000 hlasujících. Vítěz si odnesl finanční podporu 500 000 korun na další rozvoj.

"Každoročně nám soutěž E.ON Energy Globe ukazuje, kolik inspirativních a smysluplných projektů v oblasti udržitelnosti a ochrany přírody v České republice vzniká. Pro nás je velkou ctí, že jim můžeme poskytnout prostor, podporu a zviditelnění," uvedla generální ředitelka firmy v České republice Claudia Viohl.

Ptačí park Josefovské louky České společnosti ornitologické.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Česká společnost ornitologická

Projekt Ptačí parky České společnosti ornitologické aktivně obnovuje a chrání přírodní prostředí na téměř 700 hektarech po celé České republice. Vznik sedmi parků, jako jsou Josefovské louky nebo Zbudovská blata, pomáhá chránit ohrožené druhy ptáků a dalších živočichů, obnovuje mokřady a krajinu a zároveň nabízí prostor pro vzdělávání i odpočinek. Plánem je, aby do roku 2042 byly v každém kraji.

Mezi šesti letošními finalisty byla například i nadace pro ekologickou zemědělskou půdu nebo projekt, který pomocí laserů likviduje kosmické smetí. Loni v soutěži uspěla milovická rezervace velkých kopytníků, kterou spravuje společnost Česká krajina. Projekt se snaží navracet rovnováhu do krajiny. V rezervaci pomáhají divocí koně, zubři a pratuři efektivně obnovovat přirozené ekosystémy.

Soutěž oceňuje projekty a inovativní nápady, které se týkají životního prostředí a úspor energií. Vítěz české soutěže zastupuje Českou republiku na světovém finále.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
