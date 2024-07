Soutěžící v show o přežití zabil a snědl chráněného novozélandského ptáka

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Soutěžící při natáčení americké reality show o přežití na Novém Zélandu zabil a snědl chráněného ptáka, uvedl server BBC. V pořadu s názvem Race to Survive (Závod o přežití) si účastníci musí většinou lovit vlastní potravu. Na Novém Zélandu se natáčí druhá série této show.Opeřenec chřástal weka již vyhynul na většině území Nového Zélandu, a je tak nyní plně chráněným druhem. Soutěžící, který ptáka snědl, byl i se svými spoluhráči ze soutěže vyloučen.

Spencer "Corry" Jones věděl o tom, že zabitím a pozřením ptáka porušil pravidla, uvedl server Radio New Zealand s odvoláním na záznamy z natáčení. Na záběru se Jones omlouval, že udělal "naivní" chybu, a vysvětloval, že se s ostatními členy svého týmu dostatečně "nepřipravili na ten hlad". "To, co jsem udělal, zneuctilo Nový Zéland. Omlouvám se za to," komentoval Jones.

Novozélandské ministerstvo ochrany přírody o situaci uvědomila americká produkční společnost soutěžního pořadu, která se na úřad obrátila hned po incidentu.

Společnost i soutěžící dostali od úřadů jen oficiální písemné varování kvůli "neobvyklé situaci ve skupině", kterou ovlivnila malátnost či hlad.

"Tak či tak, zabít a zkonzumovat chráněný původní druh je i za těchto okolností neomluvitelné. Produkční společnost obdržela upozornění, aby zajistila, že ona sama i účastníci pořadu budou dodržovat zákonná pravidla," uvedl vedoucí vyšetřovacího týmu Dylan Swain.

