Spalovna odpadu plánovaná u Mělníka získala stavební povolení
Nový zdroj na výrobu tepelné a elektrické energie vznikne v severozápadní části areálu Elektrárny Mělník, na území obce Horní Počaply. Až 80 procent odpadu bude možné do spalovny dopravovat po železnici. Zařízení bude energeticky využívat nerecyklovatelné odpady a dodávat středočeským i pražským domácnostem tepelnou a elektrickou energii. Předpokládaná výroba energie bude 1400 terajoulů tepla a 160 gigawatthodin elektřiny ročně.
U Mělníka je jedno z tuzemských energetických center. V roce 2029 by zde měla začít fungovat také nová paroplynová elektrárna, postupně mohou vzniknout až tři paroplynové bloky o celkovém výkonu téměř 1200 MWe. Technologie budou připravené i na spalování vodíku. Přibýt mají také například systémy na ukládání elektřiny. Celkové investice v lokalitě mohou v budoucnu dosáhnout kolem 50 miliard korun.
