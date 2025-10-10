https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/spalovna-odpadu-planovana-u-melnika-ziskala-stavebni-povoleni
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Spalovna odpadu plánovaná u Mělníka získala stavební povolení

10.10.2025 15:18 | MĚLNÍK (ČTK)
Ilustrační foto
Zdroj | Depositphotos
Plánovaná spalovna odpadu, která má vzniknout v areálu Elektrárny Mělník, získala stavební povolení. Nové zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO) bude spalovat až 320 000 tun odpadu ročně. Půjde o druhou největší spalovnu v Česku po zařízení v pražských Malešicích. Na informaci o povolení stavby na úřední desce Dopravního a energetického stavebního úřadu upozornil Ekonomický deník. Proti rozhodnutí úřadu lze do 15 dnů od oznámení podat odvolání.
 
Dodavatele stavby vybrala společnost ČEZ před dvěma lety, stavba tedy může začít. Zařízení má být hotové do konce roku 2028. ZEVO má vybudovat konsorcium firem Metrostav DIZ a Subterra. Společnost ČEZ s firmami uzavřela smlouvu v září 2023. Hodnota tendru je přes 12 miliard korun.

Nový zdroj na výrobu tepelné a elektrické energie vznikne v severozápadní části areálu Elektrárny Mělník, na území obce Horní Počaply. Až 80 procent odpadu bude možné do spalovny dopravovat po železnici. Zařízení bude energeticky využívat nerecyklovatelné odpady a dodávat středočeským i pražským domácnostem tepelnou a elektrickou energii. Předpokládaná výroba energie bude 1400 terajoulů tepla a 160 gigawatthodin elektřiny ročně.

U Mělníka je jedno z tuzemských energetických center. V roce 2029 by zde měla začít fungovat také nová paroplynová elektrárna, postupně mohou vzniknout až tři paroplynové bloky o celkovém výkonu téměř 1200 MWe. Technologie budou připravené i na spalování vodíku. Přibýt mají také například systémy na ukládání elektřiny. Celkové investice v lokalitě mohou v budoucnu dosáhnout kolem 50 miliard korun.

