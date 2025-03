Spalovna u Českých Budějovic možná bude zpracovávat odpad i z části Vysočiny

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO) Vráto, které má stát u Českých Budějovic, možná bude využívat odpad i z části Vysočiny. Do Českých Budějovic by jej ze sousedního kraje dopravovaly vlaky, což je ekologičtější varianta než při použití nákladních automobilů. Novinářům to po setkání se zástupci starostů měst na Písecku řekl jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS).ZEVO není klasická spalovna. Řízeným spalováním komunálního odpadu vytváří tepelnou a elektrickou energii.

Kromě Vráta budují ZEVO také v Písku a v Plané nad Lužicí na Táborsku. Kuba připustil, že tři zařízení na jeden kraj je patrně více, než by bylo na likvidaci odpadu potřeba. "Moje představa byla, že by se jednalo jen o jedno ZEVO. Nyní ale každé zařízení v kraji postupuje samostatně a uvidí se, jestli těch odpadů bude dost," uvedl jihočeský hejtman.

Teplárna České Budějovice připravuje ZEVO Vráto ve svém areálu. Začít chce stavět letos v říjnu, hotovo by mělo být koncem roku 2028. Náklady na vybudování činí 2,8 miliardy korun. Občanští aktivisté a ekologické spolky tvrdí, že ZEVO nebude fungovat efektivně. Je dimenzována na 160 000 tun odpadu ročně, ale v roce 2035 by měl kraj podle nového zákona spalovat jen 25 procent vyprodukovaného směsného komunálního odpadu, což je přibližně 115 000 tun. Zbytek bude muset být z velké části recyklován a minimum pak skončí na skládkách.

"Nechci ale teď tvrdit, že odpadu bude pro Vráto málo. My máme v Českých Budějovicích poptávku do kraje Vysočina, zda bychom si nevzali odpady od nich. A z Vysočiny bychom to vozili po železnici, a tím pádem by do města jezdilo méně nákladních aut, než kdybychom sváželi odpad z celého kraje," řekl Kuba.

Náklady na výstavbu ZEVO Písek, která by měla ročně spálit 50.000 tun směsného komunálního odpadu, by měly být 2,1 miliardy korun. Dotace z modernizačního fondu by pokryla 1,3 miliardy a zbytek peněz by si firma ZEVO Písek musela půjčit. ZEVO Písek má již pro stavbu souhlasný posudek vlivu na životní prostředí (EIA). Stejnou kapacitu plánuje i ZEVO Planá nad Lužnicí. Náklady na vybudování by měly být rovněž 2,1 miliardy korun.

reklama