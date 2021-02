Španělská Acciona a Plug Power budou zavádět vodíkové technologie

Pavel Hanzl 25.2.2021 07:49

Kde jsou naši ropáčci, aby začali lomit rukama, že to nefunguje, že to jede jen na gigantických dotacích, že všichni, kteří do toho jdou, jsou přece úplně blbí?



Jak je možné, že Portugalci a Španěláci jsou už takový kus před náma?

V 90. letch jsme byli nejprogresivnější zemí Evropy a dnes se nekonečně taháme, jestli postavíme mastodonta v Dukovanech za 20. let!!!

A necháme to stavět nepřítele jen proto, že si jeho agenti už ochočili naši vládu, včetně parapresidenta.

To nemůže dobře dopadnout.



