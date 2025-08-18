Španělský premiér Sánchez chce národní plán boje proti klimatickým změnám
Požáry se v posledních dnech staly středem politické debaty v zemi. Jejich zvládání je primárně v kompetenci regionů, v případě zhoršující se situace mohou ale požádat o zásah centrální vládu v Madridu.
Vláda také vyšle 500 vojáků, kteří se přidají k dalším 1400, kteří bojují s lesními požáry zejména v Galicii. Hasičům se tam stále nedaří uhasit 12 velkých požárů. "Domy jsou stále v ohrožení, proto jsme zavedli omezení pohybu lidí a evakuujeme je," řekl podle agentury AP šéf tamní správy Alfonso Rueda.
Ve Španělsku pomáhají s hašením požárů letouny z Francie a z Itálie. V nadcházejících dnech by měli do země dorazit i hasiči z dalších zemí, píše AP.
Evropský informační systém o lesních požárech (EFFIS) uvedl, že letos už ve Španělsku shořelo 1580 kilometrů čtverečních území, což je více než trojnásobek rozlohy Prahy. Vlna veder, kdy teploty několikrát přesáhly 40 stupňů Celsia, v zemi trvá od neděle 3. srpna a podle předpovědi meteorologické služby Aemet vydrží do pondělí 18. srpna.
