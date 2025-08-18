https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/spanelsky-premier-sanchez-chce-narodni-plan-boje-proti-klimatickym-zmenam
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Španělský premiér Sánchez chce národní plán boje proti klimatickým změnám

18.8.2025 00:57 (ČTK)
Požáry ve Španělsku. Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Španělský premiér Pedro Sánchez chce národní plán boje proti klimatickým změnám, který by zemi pomohl lépe se přizpůsobit novým okolnostem. Řekl to během návštěvy města Ourense v autonomní oblasti Galicie na severozápadě země. Právě tato oblast patří k těm, které už několik dní sužují rozsáhlé lesní požáry. Základy plánu by vláda mohla mít hotové v září, uvedl podle agentury AFP Sánchez.
 
"Požáry budou uhašeny a my začneme s obnovou všech zasažených oblastí. Já se ale domnívám, že musíme také provést hloubkovou analýzu a vypracovat strategii, díky které budeme moct lépe reagovat," řekl předseda španělské vlády. Nový přístup ke zvládání zhoršující se klimatické krize by se měl dotknout fungování všech veřejných správních orgánů, občanské společnosti, vědy, parlamentu a dalších skupin. "Odpověď na otázky, které pustoší Španělsko, je tady," dodal.

Požáry se v posledních dnech staly středem politické debaty v zemi. Jejich zvládání je primárně v kompetenci regionů, v případě zhoršující se situace mohou ale požádat o zásah centrální vládu v Madridu.

Vláda také vyšle 500 vojáků, kteří se přidají k dalším 1400, kteří bojují s lesními požáry zejména v Galicii. Hasičům se tam stále nedaří uhasit 12 velkých požárů. "Domy jsou stále v ohrožení, proto jsme zavedli omezení pohybu lidí a evakuujeme je," řekl podle agentury AP šéf tamní správy Alfonso Rueda.

Ve Španělsku pomáhají s hašením požárů letouny z Francie a z Itálie. V nadcházejících dnech by měli do země dorazit i hasiči z dalších zemí, píše AP.

Evropský informační systém o lesních požárech (EFFIS) uvedl, že letos už ve Španělsku shořelo 1580 kilometrů čtverečních území, což je více než trojnásobek rozlohy Prahy. Vlna veder, kdy teploty několikrát přesáhly 40 stupňů Celsia, v zemi trvá od neděle 3. srpna a podle předpovědi meteorologické služby Aemet vydrží do pondělí 18. srpna.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Pražská EVVOluce

