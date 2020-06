Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Botanický ústav AV ČR Místní organizace Českého rybářského svazu Bohumín doporučila městu využít speciální bakterie, které rozkládají mrtvou organickou hmotu na dně rybníka, čímž jej biologicky odbahňují. Ilustrační obrázek

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Speciální bakterie čistí vodu Gliňočského rybníku v Bohumíně na Karvinsku. V rybníku se přemnožily sinice, ryby pak trpí nedostatkem kyslíku. ČTK to řekla mluvčí města Lucie Blcarová. Speciální bakterie pracovníci aplikují na vodní hladinu pomocí udice a dávkovací rakety. Město si od neobvyklého postupu slibuje čistší a kvalitnější vodu pro místní faunu.

"Před časem jsme v rybníce zaznamenali částečný úhyn ryb. Nechali jsme si proto udělat u Povodí Odry v laboratoři rozbor vody a ten potvrdil nedostatek aktivního kyslíku. Začali jsme hledat cesty, jak svízelnou situaci místních živočichů vyřešit," řekl Rostislav Palán z odboru životního prostředí a služeb bohumínské radnice.

Rybník je v městské části Skřečoň uprostřed lesa v přírodním areálu Gliňoč, nemá žádný regulovaný přítok ani odtok. Hromady spadaného listí se každoročně na jeho dně mění v tlející bahno. "Rybník nelze vypustit, navíc případné bagrování by bylo pro vodní živočichy devastující," řekl Palán.

Místní organizace Českého rybářského svazu Bohumín doporučila městu využít speciální bakterie, které rozkládají mrtvou organickou hmotu na dně rybníka, čímž jej biologicky odbahňují. Zároveň čistí vodu a zlepšují její kyslíkové vlastnosti. Podobně bakterie pomohly i vodě Štrbského plesa ve Vysokých Tatrách na Slovensku.

Za celou sezonu rybník pojme téměř 30 kilogramů přípravku, za nějž město zaplatí necelých 40.000 korun. Do konce září by měly být výsledky na první pohled patrné. Přidaným efektem je totiž to, že voda je průzračnější. "Bakterie by však měly především ubrat až dvacet centimetrů bahna ze dna, což už je na půl hektaru vodní plochy slušná kubatura," řekl úředník města.

reklama