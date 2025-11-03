Spojené státy nevyšlou na konferenci COP30 žádného vysokého představitele
Účast na summitu COP30 v Belému zatím potvrdilo méně než 60 světových lídrů, oznámila v pátek brazilská vláda. Loni se na konferenci COP29 do Ázerbájdžánu vydalo zhruba 75 světových lídrů. I tehdy šlo o nižší počet v porovnání s předchozím ročníkem konference v Dubaji.
Trump v září na Valném shromáždění OSN označil změnu klimatu za největší podvod na světě. Předtím také rozhodl, že Spojené státy znovu odstoupí od pařížské dohody o klimatu. Poprvé se tak rozhodl ve svém prvním funkčním období, následující administrativa prezidenta Joea Bidena se ale k dohodě opět připojila.
Aby mohla země od pařížské dohody odstoupit, musí nejprve o svém rozhodnutí písemně informovat Rámcovou úmluvu OSN o změnách klimatu (UNFCCC). Odstoupení od dohody nabyde platnosti rok poté.
Ochránci přírody se ale obávají, že Trump hledá způsob, jak odstoupit rovněž do UNFCCC. Tento krok by mohl příštím administrativám zabránit, aby se k pařížské dohodě znovu připojily, píše AFP.
