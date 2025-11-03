https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/spojene-staty-nevyslou-na-konferenci-cop30-zadneho-vysokeho-predstavitele
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Spojené státy nevyšlou na konferenci COP30 žádného vysokého představitele

3.11.2025 02:51 (ČTK)
Satelitní snímek ústí řeky Amazonky v Brazílii. Uprostřed ostrov Marajó, a červeně města Macapá (nalevo) a Belém (napravo).
Satelitní snímek ústí řeky Amazonky v Brazílii. Uprostřed ostrov Marajó, a červeně města Macapá (nalevo) a Belém (napravo).
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | NASA / Wikimedia Commons
Spojené státy nevyšlou na klimatickou konferenci COP30 žádného vysokého představitele, uvedl podle agentury AFP jeden z činitelů Bílého domu. Konference, kterou pořádá Organizace spojených národů, se koná od 10. do 21. listopadu v brazilském Belému. Americký prezident Donald Trump se k obecně deklarovaným příčinám změn klimatu dlouhodobě staví skepticky.
 
"Prezident (Trump) vede se světovými lídry přímá jednání o energetických záležitostech, o čemž svědčí obchodní a mírové dohody, které přikládají velký význam partnerstvím v energetice," uvedl činitel Bílého domu.

Účast na summitu COP30 v Belému zatím potvrdilo méně než 60 světových lídrů, oznámila v pátek brazilská vláda. Loni se na konferenci COP29 do Ázerbájdžánu vydalo zhruba 75 světových lídrů. I tehdy šlo o nižší počet v porovnání s předchozím ročníkem konference v Dubaji.

Trump v září na Valném shromáždění OSN označil změnu klimatu za největší podvod na světě. Předtím také rozhodl, že Spojené státy znovu odstoupí od pařížské dohody o klimatu. Poprvé se tak rozhodl ve svém prvním funkčním období, následující administrativa prezidenta Joea Bidena se ale k dohodě opět připojila.

Aby mohla země od pařížské dohody odstoupit, musí nejprve o svém rozhodnutí písemně informovat Rámcovou úmluvu OSN o změnách klimatu (UNFCCC). Odstoupení od dohody nabyde platnosti rok poté.

Ochránci přírody se ale obávají, že Trump hledá způsob, jak odstoupit rovněž do UNFCCC. Tento krok by mohl příštím administrativám zabránit, aby se k pařížské dohodě znovu připojily, píše AFP.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
