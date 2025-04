Společné bavorsko-české vyšetřování skládky v Jiříkově má zatím tři obviněné

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Státní zastupitelství v bavorském Weidenu a v Bruntále ustavila společnou vyšetřovací skupinu kvůli nelegální skládce odpadu v Jiříkově. ČTK dnes informaci zpravodajského portálu Oberpfalz Echo potvrdil mluvčí weidenského státního zastupitelství Matthias Bauer. Podle něj jsou v případu zatím tři obvinění. Část odpadu z Jiříkova na Bruntálsku je zpět v Bavorsku, zbývající pak bavorské ministerstvo životního prostředí slíbilo odvézt.Bavorská firma Roth International, která se mezitím ocitla v insolvenci, přivezla nejen do Jiříkova, ale také do Brna-Horních Heršpic tuny nelegálního odpadu. Český ministr životního prostředí Petr Hladík na konci března oznámil, že odvoz přibližně 500 tun odpadu z obou lokalit do deseti týdnů mu v telefonickém rozhovoru potvrdil jeho bavorský protějšek Thorsten Glauber.

Státní zastupitelství v hornofalckém Weidenu, kde Roth International sídlí, nyní oznámilo, že s kolegy z Bruntálu vytvořilo společný vyšetřovací tým. Do vyšetřování je zapojený také celní úřad v Mnichově. Podle mluvčího Bauera jsou tři obvinění - majitel německé firmy, její zaměstnanec v Německu a jeden pracovník české pobočky firmy.

Společná vyšetřovací skupina státních zastupitelství, která vznikla na počátku dubna, se opírá o podporu agentury EU pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust). Mluvčí weidenského zastupitelství Bauer také uvedl, že díky této skupině může přeshraniční vyšetřování postupovat rychleji a efektivněji. Dodal, že v případu panuje podezření z nelegálního vyvezení odpadu.

Českým příjemcem odpadu z Roth International byla firma Piroplastik. Areál v Jiříkově, kde je odpad bez povolení uložen, vlastní společnost Calves Group. Za obě české společnosti dříve vystupoval Stanislav Kraus, který původně ČTK řekl, že skládku v Jiříkově co nejrychleji zlikvidují. Tvrdil, že i české společnosti se staly obětí podvodu. Později se ale už k případu nechtěl vyjadřovat.

První kamiony s německým odpadem přijely do Jiříkova v první polovině loňského prosince. Náklad byl vyložen a o jeho odvezení zpět do Německa nyní usiluje české ministerstvo životního prostředí. O měsíc později do Jiříkova dorazilo dalších pět kamionů, které se ale podařilo zablokovat, takže náklad zůstal naložený. Tyto kamiony už opustily Česko a odpad je zpátky v Německu. Od loňska leží nelegálně přes 317 tun odpadu, který pochází od německé firmy Roth International, také na pozemku v Brně-Horních Heršpicích.

