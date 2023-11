Společnost Mangan Chvaletice zveřejnila přepracovanou dokumentaci EIA Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Robert Tropek / Entomologický ústav, Biologické centrum AV ČR Odkaliště Chvaletice Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Společnost Mangan Chvaletice zveřejnila přepracovanou dokumentaci pro posouzení vlivů těžby manganu na odkalištích u Chvaletic a Trnávky na Pardubicku na životní prostředí (EIA). K předchozí měli připomínky hygienici, okolní obce a ministerstvo životního prostředí, o doplnění požádala i sama těžební firma. Všechny požadavky společnost vypořádala, uvedla v dokumentaci v informačním systému EIA Hygienici měli obavy z umístění záměru do již nadlimitně hlukově zatíženého území. Firma proto dopracovala akustickou studii, kterou hygienická stanice akceptovala. Těžební společnost navrhla akustické úpravy jednotlivých zařízení a zvýšenou zvukovou izolaci objektů v areálu zpracovatelského závodu i dobývacím prostoru. Budoucí zpracovatelský závod je navržen tak, aby jeho projektová životnost byla 25 let při produkci kovového manganu 50 000 tun za rok. Očekává se, že dvě třetiny roční produkce budou přeměněny zhruba na 100 000 tun čistého monohydrátu síranu manganatého, který se používá při výrobě baterií pro elektromobily či bateriových úložišť elektřiny. Součástí záměru je vybudování železniční vlečky. Závod by měl začít pracovat v roce 2027 a zaměstnat asi 400 lidí, část v nepřetržitém provozu. Za 25 let se má vytěžit 26,6 milionu tun manganové rudy, což představuje více než milion tun suché suroviny ročně. Ve zpracovatelském závodě bude přepracován vytěžený materiál odkališť Chvaletice – Trnávka. Materiál v odkalištích obsahuje sice jen sedm až osm procent manganu, je však snadné jej těžit a je již namletý najemno. Společnost odkoupila část potřebných pozemků, na další má nájemní a předběžné smlouvy nebo jedná s majiteli, jimiž jsou ČEZ a Sev.en EC, která provozuje chvaletickou elektrárnu. Na žádost firmy byl v září změněn územní plán Chvaletic, aby vyhovoval záměru. S těžbou a zpracováním manganu nesouhlasí obec Řečany nad Labem. Vadí jí hlavně možné zvýšení hluku, nákladní dopravy, emisí do ovzduší a prachu a pokles cen nemovitostí. Firma v doplněné dokumentaci uvádí, že námitky nejsou namístě. Zodpověděla i připomínky obcí Labské Chrčice, Chvaletice, Kladruby nad Labem, Trnávka, Selmice, Přelouč, některých občanů či Pardubického kraje a elektrárny Chvaletice. Společnost Mangan Chvaletice, která patří kanadské firmě Euro Manganese, chce přebudovat tři odkaliště u Chvaletic, Trnávky a Řečan vzniklá v letech 1951 až 1975. Mangan se využívá jako přísada do různých slitin, katalyzátorů a barevných pigmentů. Podle ředitele firmy Mangan Chvaletice Jana Votavy je strategickou surovinou, asi 90 procent se zatím dováží z Číny. reklama tisknout poslat BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.



