Klimaticko-energetický plán je vrcholem alibismu, míní Havlíček (ANO)

Licence | Některá práva vyhrazena Zdroj | Ekolist.cz Karel Havlíček na Solární konferenci 2021.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Národní klimaticko-energetický plán je vrcholem alibismu, pokrytectví a bázlivosti. Na dnešní tiskové konferenci stínové vlády hnutí ANO to řekl její předseda Karel Havlíček. Vláda Petra Fialy (ODS) plán, který vymezuje základní body rozvoje takzvané zelené politiky a snižování emisí v České republice, schválila ve středu. Havlíček také řekl, že pokud bude hnutí ANO ve vládě, nezavede emisní povolenky pro domácnosti.Plán počítá například se zvýšením podílu obnovitelných zdrojů energie na spotřebě ze současných 18 procent na 30 procent nebo s odklonem od uhlí nejpozději do roku 2033. Nezahrnuje zatím naopak kontroverzní rozšíření emisních povolenek na domácnosti a dopravu, které chystá EU. Investice do roku 2030 by měly činit až 2,8 bilionu korun.

"Vnitrostátní plán České republiky v oblasti energetiky a klimatu, který ve středu vláda projednala, naprosto přesně odpovídá filozofii Petra Fialy, který, bych řekl, už má dneska vzor na následující postup. Dodrbat, nechat vyhnít, vymluvit se na vládu minulou a odložit na vládu příští," uvedl Havlíček. Plán podle něj bude mít dopad na domácnosti i firmy.

Schválený plán je oproti jeho letní verzi v řadě věcí obecnější a méně konkrétní. Vypadla tak například část o kontroverzním systému s emisními povolenkami ETS 2, který měl rozšiřovat povolenky i na paliva či vytápění budov, což by zdražilo například benzin nebo zvyšovalo výdaje domácností na topení.

Česká republika bude v EU podle Fialy usilovat o odklad nového systému minimálně na rok 2028. Podle současných plánů by měl systém, který má obchodování s povolenkami rozšířit například i na silniční dopravu nebo vytápění budov, platit od roku 2027. Česká vláda bude chtít odklad využít k úpravě systému s cílem zajistit silnější ochranu proti prudkému růstu cen energií, řekl tento týden Fiala.

Podle Havlíčka ale snaha odložit systém o rok, jak avizoval kabinet, neřeší nic podstatného. Navrhoval by úplné zrušení, případně odložení na delší dobu. K podobnému kroku je podle bývalého ministra průmyslu a obchodu a dopravy potřeba spojenců. "Pokud my budeme u vlády, tak emisní povolenky na domácnosti nezavedeme," řekl.

Projednání Státní energetické koncepce vláda ve středu naopak odložila a zrušila termín pro její přijetí do konce letošního roku. Kabinet chce podle ministra průmyslu a obchodu Lukáše Vlčka (STAN) více času na zapracování změn kvůli očekávanému vývoji v energetice v následujících měsících.

Havlíček považuje za neuvěřitelné, že kabinet za čtyři roky svého vládnutí koncepci neschválí. Návrh, který zvažovala projednat v červenci, by ale podle něj nadělal ještě větší chaos. Česku ale podle něj chybí plán útlumu uhlí, neví se, jaká bude podpora pro plynové zdroje. "Přešlapujeme tři roky na místě, místo abychom reagovali na novou situaci," podotkl.

reklama